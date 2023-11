Vendimi i Strasburgut për 21 janarin/ Rama: Koha që drejtësia e re të reagojë! Prokuroria e Tiranës është tallur me përbuzje

Kryeministri Edi Rama shprehet se drejtësia e re duhet të reagojë për vrasjet e 21 Janarit, pas vendimit nga Gjykata e Strasburgut lidhur me këtë çështje. Në një konferencë për shtyp, kreu i qeverisë theksoi se Prokuroria e Tiranës është tallur më përbuzje me Kushtetutën dhe ligjin për këtë çështje.

“Është për të ardhur keq që ndërkohë që gjykata e të drejtave të njeriut në Strasburg ka nxjerrë një vendim shumë domethënës, shumë kuptimplotë, të qartë lidhur me një krim shtetëror që prej më shumë se një dekade, është mbuluar nga pluhuri i jo vetëm harresës, por edhe i pabesisë së institucioneve të drejtësisë, reagimi i përgjithshëm i debatit publik dhe mbi të gjitha i zëdhënësve të opinionit publik, pra i mediave, ka qenë fare i zbehtë.

Por unë nuk jam këtu për të kritikuar, por risjellë në vëmendje peshën e jashtëzakonshme të këtij vendimi të gjykatës evropiane mbi jetën shoqërore të vendit tonë. E kam thënë në krye të herës që për krime shtetërore si i 21 Janarit, historia mëson se vonojnë shumë për t’u zbardhur por nuk mbeten kurrë pa u zbardhur. Dhe ne ndërkohë që prokuroria e Tiranës është tallur në përbuzje me kushtetutën, me ligjin dhe natyrisht edhe me dhimbjen dhe të drejtën e familjarëve të viktimave në radhë të parë por edhe të gjithë shoqërisë për të njohur të vërtetën.

E ka trajtuar si një leckë një provë të re të dalë para disa muajsh, është koha që drejtësia e re të reagojë pasi ndërkohë qysh se ky krim ka marrë rrugët e prokurorive dhe gjykatave të vendit, ka ndryshuar strukturat e sistemit të drejtësisë dhe personalitetet apo profilet e zyrtarëve të lartë hetohen nga një tjetër strukturë”, theksoi Rama.

