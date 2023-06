Vettingu konfirmoi 91 prokurorë dhe shkarkoi 50! Balla: Na duhen 103 prokurorë të rinj në sistem

Kryetari i Keshillit te larte te Prokurorise, Alfred Balla, duke folur ne nje seance degjimore te komisionit per Ceshtjet Ligjore, Administraten Publike dhe te Drejtat e Njeriut, ku ka raportuar per veprimtarine e Keshillit për vitin 2021./r/n/r/nThe Chairman of the High Council of the Prosecution, Alfred Balla, speaking at a hearing session of the Committee on Legal Affairs, Public Administration and Human Rights, where he reported on the activity of the Council for 2021.