VIDEO: Avioni me rreth 400 persona përfshihet nga flakët gjatë uljes

Alarm në aeroportin Haneda, në Tokio.

Një avion i Japan Airlines shpërtheu në flakë, teksa po ulej në pistë.

Pasagjerët të panikosur nxituan të dilnin nga avioni.

Sipas burimeve, rreth 400 persona janë nxjerrë nga avioni nga ekipet e emergjencës, dhe fatmirësisht janë të sigurt.

Dyshimet janë se avioni i Japan Airlines mund të jetë përplasur me një aeroplan japonez të rojes bregdetare.

BBC shkruan se avioni me pasagjerë është përplasur me një aeroplan të rojës bregdetare që ndodhej në pistë, pasi do të dërgonte ndihma në zonat e prekura nga tërmeti 7.5 ballë që goditi Japoninë.

Ndërkohë nga informacionet paraprake theksohet se një person që ndodhej në aeroplanin e rojës bregdetare ka arritur të dalë jashtë, ndërsa pesë të tjerë janë ende të zhdukur. Ekipet e emergjencës po punojnë për të gjetur personat që rezultojnë të zhdukur.

BREAKING: Plane on fire on Tokyo International Airport’s runway in Japan pic.twitter.com/qicUUczyip — Insider Paper (@TheInsiderPaper) January 2, 2024

A Japanese Airlines plane seems to have caught fire after crash landing at Haneda Airport @RadaBoxCom pic.twitter.com/36eqTilaer — Flight Emergency (@FlightEmergency) January 2, 2024

j.l./ dita