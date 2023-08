VIDEO: “Darëzeza, një tjetër perlë e Adriatikut”, Rama publikon pamjet

Darëzeza, një tjetër perlë e Adriatikut fshehur mes pishave, që fton të gjithë pushuesit për ta shijuar plazhin pak të zbuluar por me peizazh të mrekullueshëm.

Kështu shkruan kryeministri Rama në rrjetet sociale, të shoqëruar me një video të plazhit të Darëzezës.

Kryeministri kërkoi nga pushuesit që të kujdesen, dhe ta lënë plazhin po aq pastër sa e gjejnë.

“Dhe me Darëzezën, një tjetër perlë e Adriatikut fshehur mes pishave, që fton të gjithë pushuesit për ta shijuar plazhin pak të zbuluar por me peizazh të mrekullueshëm, dhe me kërkesën për t’u kujdesur që ta lëmë po aq pastër sa e gjejmë, ju uroj një ditë të mbarë”, shkruan Rama.

j.l./ dita