VIDEO: Dy tramvajë përplasen ‘kokë më kokë’ në Turqi, plagosen 26 persona

Një aksident i rëndë është raportuar mesditën e kësaj të premteje në Turqi.

Mediat vendase raportojnë se dy tramvajë janë përplasur kokë më kokë në zonën e quajtur Samsuda e për pasojë 26 persona kanë mbetur të plagosur, ndërsa paraprakisht mësohet se nuk aksidenti nuk raportohet për viktima.

Aksidenti ka ndodhur në zonën e Ilkadım dhe është dashur ndihma e zjarrfikësve për të çliruar personat e bllokuar.

Të plagosurit janë dërguar në spitalet e afërta.

🚨#BREAKING: Large-scale emergency response underway following head-on collision involving two trams in Samsun, #Turkey pic.twitter.com/COF4LCysaj

— Breaking News 24/7 (@Worldsource24) June 9, 2023