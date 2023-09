VIDEO: E rrallë! Një propozim për martesë në Parlamentin Europian

Jemi mësuar që gjithmonë në parlamente të ketë debate dhe diskutime politike, por këtë herë ajo që ka tërhequr vëmendjen është “dashuria”.

Pamjet e publikuara në rrjet, ku një deputet nga Partia Popullore Europiane estoneze i propozoi për fejesë të fejuarës së tij duke u ulur në gjunjë në Parlament janë bërë virale.

Djali shihet me një dorë mikrofonin dhe në një dorë unazën, teksa ulet në gjunjë.

Vajza iu përgjigj me “po” pyetjes duke e përqafuar burrin e saj të ardhshëm me lot në sy.

#EPP4Youth Week never stops surprising us…

and neither does LOVE!

💙 Congratulations to the happy couple. We are honoured to have been part of this special moment. pic.twitter.com/piINrUy5a7

— EPP Group (@EPPGroup) September 7, 2023