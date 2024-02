VIDEO: Kur popujt të kuptojnë, do sulmojnë Parlamentin dhe do t’ju varin…

Në 21 Nëntor 2013, në një diskutim në Parlamentin Europian në Strasburg deputeti i pavarur anglez, Dodfrey Bloom hodhi akuza të pazakonta mbi Komisionin Europian dhe sistemin burokratik të unionit.

Në mënyrë profetike ai thoshte se “do arrij puna që euroskeptikët të shtohen gjithnjë e më tepër” – raporton DITA.

Më poshtë pjesë nga fjala e tij:

“…më vjen në mëndje një citat i filozofit të madh amerikan Murray Rothbard, i cili thoshte – shteti është një institucion vjedhjeje, Tatimi është një system me anën e të cilit politikanët dhe burokratët vjedhin parat e qytetarëve për ti shpenzuar në mënyrë të turpshme. E pra, sa vjen dhe e më tepër njerëz nga BE-ja po fillojnë të kuptojnë. Do arrij puna që euroskeptikët të shtohen gjithnjë e më tepër. Po ju them dhe diçka – kur popujt të marrin vesh se çfarë jeni në të vërtet, nuk do u duhet shumë ta sulmojnë Parlamentin dhe tju varin. Dhe do kenë të drejtë ta bëjnë këtë.”

Shihni më poshtë editorialin e përgatitur nga DITA.