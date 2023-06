VIDEO: Makinat me shpejtësi skëterrë, momenti i përplasjes fatale në Bërxullë ku vdiq 10 vjeçari

10-vjeçari Sherif Kabeta ndodhej i vetëm në lokalin e familjes së tij në kryqëzimin e Laknasit, pasditen e së shtunës. Babai sapo ishte shkëputur për pak minuta në banesë, fare ngjitur me biznesin. I vogli po luante me telefon ulur në një nga tavolinat e lokalit, kur një automjet përfundoi brenda dhe e përplasi për vdekje. E para që doli e tmerruar nga banesa pasi dëgjoi zhurmën e fortë të përplasjes, ishte nëna e 10-vjeçarit, e cila pa fëmijën e saj në gjendje të tmerrshme, me dëmtime të shumta në kokë.

Pasi i dhanë lamtumirën e fundit të dielën, nënës së 4 fëmijëve, i është dashur vazhdimisht të përfundojë në dyert e spitalit për shkak të gjendjes së rënduar, nga humbja e papritur e Sherifit 10-vjeçar, emri i të cilit në këtë ditë merr një domethënie të trishtë.

‘Ka emrin e gjyshit i cili edhe ai ndërroi jetë 10 vite më parë, sepse e përplasi një makinë afër shtëpisë.’- tha fqinji.

Lokali që u kthye në tragjedi për familjen Kabeta, ndodhet në kryqëzim, ku automjetet duhet të ulin shpejtësinë, dhe mbi të gjitha të respektojnë tabelën e shpejtësisë, si në këtë rast ku sinjalizohet për shpejtësi maksimale 40 kilometra në orë, shtuar faktin që në këtë kryqëzim, sinjalizuar edhe në tabelë, ka vija të bardha këmbësorësh.

Fqinjët na rrëfejnë se Sherifi i vogël ishte fëmijë i veçantë. Vetëm 10 vjeç dhe në çdo rast që kishte mundësi dilte në punë për të ndihmuar familjen.

‘Ne vinim le ky lokali se s’ishte në gjendje të mirë familja, dhe na shërbente djali, ndihmonte babain invalid.’- u shpreh një nga fqinjët.

Për aksidentin tragjik, 2 persona ndodhen në prangat e policisë dhe do të përballen me drejtësinë. Sipas pamjeve që ka publikuar Report tv, shkaktari kryesor deri në këto momente i aksidentit, mendohet të jetë Erjon Hajdini 30-vjeçar që udhëton në këtë makinë të bardhë siç duket në pamje me shpejtësi skëterrë.

Ai u përplas në kryqëzim me një makinë tjetër, me shofer Naim Allmetën 63 vjeç i cili si pasojë e goditjes, përfundoi brenda lokali. Shoferi 63-vjeçar pas testeve që policia kreu, rezultoi të ishte në gjendje të dehur, një element që e rëndon edhe më shumë përballjen e tij me drejtësinë.

Megjithatë, deri në daljen e ekspertizës përfundimtare të profesionistëve, të dy drejtuesit e makinave do të qëndrojnë në gjendje arresti.

o.j/dita