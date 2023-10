VIDEO: Masakër në festivalin në Izrael, gjenden 260 trupa të vrarë nga militantët e Hamasit

Një masakër e vërtetë dyshohet se ka ndodhur mëngjesin e së shtunës në jug të Izraelit.

Ekipet e shpëtimit thonë se kanë gjetur më shumë se 250 trupa të pajetë në vendin e një festivali muzikor të mbajtur në shkretëtirë dhe që ka rënë pre e sulmit të militantëve të Hamas.

Mediat botëtore kanë publikuar pamje nga përpjekja e të rinjve për t’u larguar, ndërsa ndiqen nga ekstremistët.

Nature Party, The outdoor trance music festival was held in honor of the Sukkot festival. Produced by NOVA productions, it began at 11 p.m. and continued all night, attended by thousands of Israelis aged 20-40 from all over the country, according to Reuven. Here’s a video of the… pic.twitter.com/502lVIuCcV

