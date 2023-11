VIDEO: Në formën e një dokumentari, këngëtari i njohur kujton kohën si ushtar në Kosovë

Këngëtari i famshëm anglez, James Blunt ka kujtuar kohën kur ka shërbyer si ushtar i NATO-s në Kosovë.

Ai ka vendosur ta sjellë këtë periudhë të jetës së tij në formën e një dokumentari që do të shfaqet në kinematë e Britanisë së Madhe më 6 dhjetor.

Në vitin 1999, Blunt iu bashkua vullnetarisht një skuadre të “Blues and Royals” duke u vendosur me NATO-n në Kosovë.

Gjatë detyrës në Kosovë, ai kishte sjellë me vete kitarën e tij të lidhur në pjesën e jashtme të tankut të tij dhe ndonjëherë performonte për vendasit dhe trupat.

Ndërsa ishte në detyrë atje shkroi këngën “Pa trimëri”.

Blunt zgjati shërbimin e tij ushtarak në nëntor 2000, dhe u dërgua në Regjimentin e Kalorësisë Familjare në Londër, si anëtar i Gardës së Mbretëreshës.

Did I ever tell you that before I was a pop star, I was in the army? https://t.co/7GquFVYTAW pic.twitter.com/Wh9KBqqjrW

— James Blunt (@JamesBlunt) November 29, 2023