VIDEO: Nuk është Gaza, është Berisha në ’97

Këto pamje nga arkiva e gazetës DITA tregojnë Sali Berishën në vitin 1997, viti kur revoltat masive popullore e rrëzuan nga pushteti.

Në videon që zgjat rreth 5 min ai shfaqet në Lushnje përballë një grushti mbështetësish i rrethuar nga civilë të shumtë të armatosur.

Pasi mban një fjalim të çartur që nuk dëgjohet nga krismat e shumta vërdallë, ikën pasi situata bëhet e pakontrollueshme. Shtihet me armë nga të gjitha anët.

Më shumë se President republike duket si ndonjë trafikant që mbrohet me roje mes një lufte bandash. Në minutat e fundit të videos përleshja e armatosur bëhet intensive pasi “presidenti” largohet nga sheshi ku dëgjohen thirrjet “O Fatos, o zagar, do të varim në litar”.

Asokohe Sali Berisha, u shkul nga zyra e presidentit vetëm pasi mori garancinë që nuk do ta preknin për krimet e panumërta, mijëra viktimat e atij viti dhe dëmet e pashembullta që i shkaktoi vendit që drejtonte.

Për të rinjtë e sotëm që nuk e njohin historinë, kjo ishte Shqipëria e drejtuar nga Saliu.