VIDEO: Orban donte t’i puthte dorën, reagimi i Presidentes së Moldavisë, e huton plotësisht

Presidenti hungarez Viktor Orbán mori pjesë të enjten në samitin e Komunitetit Politik Evropian në Moldavi, por së fundmi është përhapur një video në rrjetet sociale që tregon se si ai përjetoi një moment të sikletshëm nga Presidentja e Moldavisë.

Maja Sandu e priti Orbanin në kështjellën Mimi dhe kur u takuan, Presidenti hungarez donte t’i puthte dorën.

Mirëpo ajo e ka refuzuar.

Në videon e shpërndarë në rrjetet sociale shihet se Orban në atë moment ka qenë mjaft i hutuar, transmeton Kurir.

Nuk dihet pse Maja Sandu vendosi të refuzojë puthjen e Orbanit, por ka mundësi që të jetë për mosmarrëveshjet e tyre politike, kryesisht për luftën në Ukrainë dhe Vladimir Putinin.

Macron,Iohannis arrived at the summit 🇲🇩 Hungarian prime-minister, Viktor Orban followed. Most notably he intended to kiss Maia Sandu’s hand but she didn’t let him. #Moldova #Hungary #EU pic.twitter.com/B7IakRoJD2

— Stefan Cel Mare (@STugulea) June 1, 2023