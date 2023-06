VIDEO: Pas Bebe Rexhës e pëson edhe Ava Max, këngëtarja shqiptare goditet me shpullë nga ‘fansi’ në skenë

Këngëtarja me origjinë shqiptare, Ava Max u përball me një situatë të paprecedentë në koncertin në Los Angeles.

Këngëtarja ishte ishte duke performuar në skenë, kur një fans u shfaq papritur dhe e gjuajti me shpullë në fytyrë.

Përmes një postimi në “Twitter”, Ava tregoi se nga goditja iu lëndua dhe syri.

“Më goditi aq fort sa më gërvishi syrin. Ai nuk do të vijë kurrë më në një shfaqje. Faleminderit juve që ishin spektakolarë sonte në Los Angeles”, shkroi ajo.

Ava Max gets injured on stage after a fan “slapped” her. pic.twitter.com/BLVbXAhawE

— Pop Crave (@PopCrave) June 21, 2023