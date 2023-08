VIDEO: Publikohen imazhet e para të regjistruara nga anija kozmike indiane në Hënë

Anija kozmike Chandrayaan-3 arriti të ulej në Polin Jugor të Hënës, me roverin duke eksploruar një zonë ku asnjë mjet tjetër nuk ka arritur deri më tani, raportojnë mediat e huaja.

Pas arritjes në polin jugor të hënës janë publikuar dhe pamjet e para në një video të postuar në Twitter nga ISRO, ku mund të shihet anija duke prekur sipërfaqen e Hënës për herë të parë dhe duke u larguar nga fusha e shikimit të tokës.

Kjo ishte përpjekja e dytë e Indisë për të dërguar anijen e saj kozmike në Hënë dhe ulja e suksesshme erdhi më pak se një javë pasi dështoi misioni rus Luna-25.

Here is how the Lander Imager Camera captured the moon’s image just prior to touchdown. pic.twitter.com/PseUAxAB6G

