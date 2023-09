VIDEO: Rama pritet me ceremoni shtetërore nga kryeministrja Meloni

Kryeministri Edi Rama është pritur me ceremoni shtetërore nga kryeministrja italiane Giorgia Meloni gjatë vizitës që ai po zhvillon në Romë. Edhe në këtë takim nuk ka munguar as përqafimi miqësor mes dy homologëve.

Më herët sot, në kuadër të kësaj vizite u zhvillua edhe takimi i dytë i Komitetit të Përbashkët për Investimet, Çështjet Ekonomike dhe Sociale, Shqipëri-Itali. Punimet e këtij Komiteti u fokusuan në infrastrukturë, energji dhe agroindustri.

Në një konferencë të përbashkët për shtyp me zv/kryeministrin dhe ministër i Jashtëm i Italisë, Antonio Tajani, Rama konfirmoi po ashtu se marrëveshja e pensioneve mes Shqipërisë dhe Italisë është drejt finalizimit.

Kjo vizitë e Ramës në Itali vjen një muaj e gjysmë pasi kryeministrja italiane ishte për pushime në Vlorë në gusht. Rama pati deklaruar se gjatë diskutimeve me Melonin është folur për projektin e ujësjellësit nga Shqipëria në Pulia, që është raportuar shpesh nga mediat italiane. Po ashtu, kreu i qeverisë Rama tha se kanë diskutuar edhe për projektin e linjës elektrike që do lidhë Italinë me Shqipërinë.