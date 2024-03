VIDEO: U pagua mbi 5 mijë dollarë për sulmin në Moskë, njëri prej të arrestuarve: Më kontaktoi në Telegram…

Margarita Simonyan, drejtuese e agjencisë së lajmeve RT të kontrolluar nga shteti rus, ka publikuar një video tre minutëshe në Telegram që tregon një nga të dyshuarit për sulmin në Moskë duke u marrë në pyetje.

Regjistrimi tregon të dyshuarin me origjinë nga Taxhikistani duke thënë se ai qëlloi njerëzit në sallën e qytetit Crocus të Moskës “për para”.

Ai tha se udhëtoi për në Rusi nga Turqia pasi u kontaktua nga në Telegram për pjesëmarrjen në sulm, për të cilin u pagua gjysmë milioni rubla ose rreth 5,400 dollarë.

I pyetur se nga kush u kontaktua, ai tha se nuk e dinte dhe se kur është kontaktuar nuk ka pasur emër apo detaje të tjera, por tregoi se personat që e kontaktuan siguruan edhe armatimet.

Shërbimi rus i sigurisë FSB pretendon se ka arrestuar 11 persona në lidhje me sulmin në Moskë, duke përfshirë katër persona që morën pjesë drejtpërdrejt në sulm.

I dyshuari: “Njerëzit”.

Policia: “Për çfarë?”

I dyshuari: “Për para. Gjysmë milion rubla.”

Policia: Ku i keni marrë armët?

I dyshuari: “Armët i kanë dorëzuar vetë”.

Policia: “Kush janë ata?”

I dyshuari: “Nuk e di. Kanë shkruar nga Telegram pa emër, pa asgjë.”

🚨🇷🇺BREAKING: MOSCOW TERROR SUSPECT CLAIMS HE WAS RECRUITED VIA TELEGRAM

During his initial interrogation, he said he was paid to carry out the attack by someone who recruited him through the Telegram messaging service.

Police: “What did you do in Crocus?”

Suspect: “Shot.”… https://t.co/5YVwQ3oeoS pic.twitter.com/Nu9jKmJ1wA

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 23, 2024