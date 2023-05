Vjosa Osmani i përgjigjet ndërkombëtarëve: Po mbrojmë integritetin e Kosovës!

Ndërsa sekretari amerikan i Shtetit kërkon menjëherë ndërprerjen e veprimeve të Policisë së Kosovës në Veri, presidentja kosovare Vjosa Osmani i bën karshillëk Uashingtonit zyrtar. Ajo thotë se Policia e Kosovës po mbron qytetarët nga bandat e Vuçiç.

“Sovraniteti dhe integriteti territorial i Republikës së Kosovës është i pacenueshëm, i patjetërsueshëm dhe i pandashëm, ndaj mbrohet me të gjitha mjetet e përcaktuara me Kushtetutë dhe me ligj. (Neni 2 i Kushtetutës) Veprimet e Policisë së Kosovës ndaj strukturave ilegale e bandave kriminale të Vuçiqit janë legjitime, në realizim të detyrave të tyre kushtetuese dhe në mbrojtje të të gjithë qytetarëve, pa dallim. Qëndrueshmëria, jetëgjatësia dhe suksesi i këtyre veprimeve varen njëkohësisht edhe nga koordinimi me aleatët që ishin dhe mbeten garantues të sovranitetit dhe pavarësisë sonë. Bashkë, jemi gjithnjë më të forte”, shkruan Osmani, si përgjigje ndaj reagimit të Blinken.