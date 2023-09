Von der Leyen mban fjalimin e fundit vjetor për gjendjen e BE: Mbështes zgjerimin e bllokut

Nëntë muaj para zgjedhjeve europiane, presidentja e Komisionit, Ursula von der Leyen në fjalimin e saj ka bërë një përmbledhje të viteve të saj në detyrë dhe përcaktoi prioritetet e saj, raportojnë mediat e huaja.

Ursula von der Leyen u bëri thirrje liderëve të BE-së që të “mendojnë shumë” pasi ajo mbështeti planet për të zgjeruar bllokun në më shumë se 30 vende, në fjalimin e fundit për Gjendjen e Bashkimit të mandatit të saj si presidente e Komisionit.

“Ky është momenti i Evropës për t’iu përgjigjur thirrjes së historisë”, tha ajo.

Gjithashtu ajo foli për hapat që Ukraina ka bërë drejt antarësimit në BE, si dhe foli rreth sektorit të automjeteve elektrike si një industri thelbësore për ekonominë e pastër, me një potencial të madh për Europën.

“Ukraina ka bërë hapa të mëdhenj për t’u bashkuar me BE që kur mori statusin kandidat në vitin 2022. Ne e dimë se kjo nuk është një rrugë e lehtë. Duhet punë e vështirë dhe udhëheqje. Por tashmë ka shumë përparim. Mbështetja jonë për Ukrainën do të zgjasë”, tha ajo.

Gjatë fjalimit të saj, Von der Leyen vuri në dukje paralelizmin midis asaj që ndodhi në të kaluarën me industrinë diellore europiane dhe asaj që mund të ndodhë në të ardhmen me industrinë europiane të makinave, të cilat të dyja përballen me konkurrencë të madhe nga homologët e tyre kinezë.

“Konkurrenca është e vërtetë vetëm për aq kohë sa është e drejtë. Shumë shpesh, kompanitë tona janë të përjashtuara nga tregjet e huaja ose janë viktima të praktikave grabitqare. Ato shpesh nënvlerësohen nga konkurrentët që përfitojnë nga subvencionet e mëdha shtetërore. Ne nuk kemi harruar se si praktikat e padrejta tregtare të Kinës ndikuan në industrinë tonë. Kompanitë pioniere u desh të paraqisnin falimentimin. Talentët premtuese u larguan në kërkim të pasurisë jashtë vendit.Kjo është arsyeja pse drejtësia në ekonominë globale është kaq e rëndësishme – sepse ajo ndikon në jetët dhe jetesën”, vazhdoi ajo.

