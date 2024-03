Vota, lodra e politikës apo gogoli që i kall datën asaj!

Artan Xh. DUKA

Në parim nuk shkon të merresh me opozitën ndërkohë që është qeveria ajo që ka gjërat në dorë. Nuk i bihet atij që ka rënë përtokë por kur kemi një qeveri që merr kot e shpresa e besimi humbet në vënd, opozitën e duam në këmbë ndaj edhe merremi me të.

Pyetja është cilën opozitë? Kjo e sotmja, me apo pa vulë, është më e padëshiruar se vetë qeverisja! Pati kaq kohë të reflektonte por shumica janë bërë gardh pas nongratës e ca bëjnë sikur kanë lindur dje ndonse bënin be për nongratën më parë. E sa kohë ky mall opozitar, sa kohë kjo qeverisje dhe sa kohë ky ligj zgjedhor që shkurajon praninë e partive të reja apo të pavarurve në Kuvënd, do të vijojë të rrënohet edhe besimi qytetar. Jo thjesht tek politika por dhe vetë sistemi demokratik që partitë politike po e sabotojnë çdo ditë.

Sot vëmëndja kryesore mediatike e qytetare duhet të ishte tek kupa që po mbushet nga qeverisja Rama por, edhe nëse qeveria e bën baltë, shpresa qytetare aty mbetet sa kohë ka opozitë që e ushqen atë. Kjo shpresë zhbëhet vetëm kur qeverisja e përfolur nuk ka zëvëndësues e kur vetë vota nuk shpie kund me pasojë pastaj mefshtësinë, indiferentizmin, pelivanllëkun qytetar apo ikjen nga sytë këmbët jashtë.

Përballë kusureve prej qeverisjes Rama e humbjes së identiteteve në PS, sot ka rëndësi ngjizja e një opozite që bart e nxit frymë shprese në vënd. Qoftë kjo një PD e pastruar nga llumi i së shkuarës apo një opozitë e re që mundësohet nga rishikimi në themel i ligjit zgjedhor.

Me apo pa vulë, PD nuk do të arrijë ndonjëherë të votohet nga shumica në vënd e Ramës do i “ngecë” pushteti në dorë jetë e mot. Historikisht PD nuk ka qënë kurrë shumicë që kur trumbetoi demokraci “bashkëfajtor e bashkëvuajtës” por shpalosi flamurin e revanshizmit duke anatemuar vlerat e LANÇ dhe shtetndërtimit më pas me të cilat identifikohet shumica e popullsisë dhe rrënoi pakthim ekonominë e kohezionin social në favor të gjeopolitikave antishqiptare në rajon.

E shumta që mund të arrijë PD është të mbetet shumicë në opozitë! Edhe kjo me pikëpyetje që kur plasi “bomba” nongrata ndonse ligji zgjedhor sërisht e favorizon dhe për më tepër Rama e dëshiron Berishën si ato krahasimet me 38 dikur!

Vula nuk pi ujë!

Ndonëse vula akoma mbetet një çështje e hapur, qoftë Rithemelimi, qoftë PD e Bashës janë të pashpresa për të ardhur në pushtet, edhe sikur të bëhen bashkë. Protagonizmi i tyre fals që ushqen dhe ushqehet tek tribalizmi historik në PD dhe “besa” e mbështetësve që e lidhin nderin e dinjitetin personal me përkushtimin e besnikërinë deri në fund ndaj liderit(!), vetëm merr kohë e përpjekje të vyera në dëm të kauzës së opozitarizmit dinjitoz që qytetari e demokracia meriton.

Loja e vulës është lojë me mbijetesën e PD si parti. Ndonse simbol i lëvizjes së dhjetorit, ajo sot është kërrusur nga një trashëgimi tepër negative që mund t’a vërë përfund pakthim duke e shndërruar në relike historike. Shansi i vetëm për mbijetesë i PD në politikë është bashkimi mes Rithemelimit e PD zyrtare pas distancimit e denoncimit të trashëgimisë Berisha e Basha e largimit të rrethit të tyre. Dhe më tej, që PD e bashkuar të shihet si opozitë e besueshme për pushtet duhet të jetë rikthimi në vlerat e dhjetorit 1990 si dhe ftesa historike për të bërë bashkë shqiptarët pavarësisht së shkuarës duke vlerësuar siç duhet edhe kontributin e vlerat e LANÇ e shtetndërtimit më pas. E vënë një kurorë më 28 apo 29 nëntor, këtë t’ua lënë historianëve, boll të njohin e vlerësojnë LANÇ e mundin e një populli për të bërë shtet më pas si vlera që na bëjnë të gjithëve bashkë.

Sa kohë Rithemelimi vazhdon me avazin Berisha, do të marrë peng vetveten duke u degraduar në opozitë rrugice se edhe qëndrestarët e kanë një limit! Shansi i vetëm i Rithemelimit është t’i kundërvihet krijuesit të vet, pa pritur që SPAK e drejtësia t’u japë një dorë (ndryshe do duket sikur po e bëjnë nga halli), për të zgjuar interes e fituar besueshmëri tek qytetari më pas.

Sa për Bashën që bën si Beni ecën vetë, i rroftë vula edhe nëse ia japin. PD zyrtare do të vijojë të etiketohet si bukëshkalë prej tribalëve të Rithemelimit duke u tkurrur deri në shoqatë dhe e vetmja rrugë për mbijetesë të logos së PD do të jetë ose bashkimi me një Rithemelim të distancuar nga Berisha, ose një aleancë me Ramën(!) (sikurse LSI dikur) që do i garantonte pushtet dhe anëtarësi bazuar tek administrata e klientelizmi i pushtetit.

I ka dalë që i ka dalë nami si zari i Ramës por të paktën nuk ka pse troket tek dera e tij se qeverisja e djathtë social-ishte e Ramës i ka dalë dhe e pret në gjysëm të rrugës! Do të ishte një pazar historik që do të bënte bashkë dy parti që ndonse kundërshtare, u bënë bashkë për të degraduar pakthim sistemin e vlerave në vënd.

Janë bashkë ndaj dhe zgjidhja është përtej tyre!

Zgjidhja e rikthimi i besimit në vënd nuk është as tek shpresa se Rama do të qeverisë sikur të kishte kundërshtarë përballë, apo se Rithemelimi do të zbrazë rrugicën e Berishës, apo se Basha do surprizojë çdokënd me “virgjërinë” politike të tij. Janë të provuar e stërprovuar. Rama ka ngelur vetëm të japë me konçension edhe qeverisjen, Berisha të shohë me dylbi nga dritarja e Basha të buzëqeshë në pauzat mes “dremitjeve” politike ndërkohë që SPAK e drejtësia po hap një nga një pusetat e së shkuarës.

Zgjidhja është një sistem zgjedhor që shmang futjen me lista të deputetëve memec në Kuvënd. Që drithëron e frikson çdo parti e drejtuesit e saj fati politik i të cilëve varet nga votuesi. Që në mos i bën PS e PD t’i vënë gishtin kokës, të krijojë mundësi reale për partitë e reja dhe kandidatët e pavarur të zënë vëndet e tyre në Kuvënd. Një sistem zgjedhor që sanksionon garë reale politike, rikthen meritën e fuqinë e votes e bashkë me të edhe besimin tek qytetari se gjërat janë dorën e tij.

Ai është sistemi mazhoritar që garanton garë reale dhe përkushtim ndaj votuesit, me dy raunde që krijon mundësi që çdo parti të ketë një shans, me heqje dorë nga financimet publike për fushatat zgjedhore që deri më sot krijojnë pabarazi mes subjekteve (merr më shumë partia më e madhe!) duke rënduar edhe xhepat e shpuar të shqiptarëve (shpenzimet të bazohen në kuotat e anëtarësimit dhe fushatat të jenë modeste) dhe që duhet të kalohet me referendum për të mos qënë më sebep sherri pas çdo palë zgjedhjesh në vënd.

Deri dhe vota e emigrantëve duhet të kalohet në sitë sepse stonon kur mendon se janë shtetas e paguajnë taksa gjetiu dhe nënkupton element proporcional apo ndryshe deputet liste që futen arbitrarisht nga dera e pasme(!). Një i ardhur nga rrethet nuk voton më në qytetin e origjinës por aty ku banon, pavarësisht se u nis para prindërve atje, ndryshe i bie që edhe investitorët e huaj të kenë të drejtë vote në Shqipëri!

Politika, vetë PS, kanë kohë që luajnë me votën. Mungesë transparence, kulisa, bërje fakti, pështjellime (këtej ekspertët e PS dalin me propozime, këtej Rama sipas medias thotë se pa mirëkuptim e pa kartona do të vazhdohet me ligjin aktual) për një gjë që është pasuria e qytetarit dhe mjeti i vetëm i tij për të bërë zap politikën. Vota e qytetarit nuk duhet të jetë më lodra e politikës por gogoli që i kall datën asaj!

