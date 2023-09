Vrasja e policit në Veri, Këshilltarja e BE mesazh Borrellit dhe Lajçak: Kështu ndodh kur qetëson Vuçiçin

Këshilltarja e Bashkimit Evropian, Kati Schneeberger, ka reaguar pas vrasjes së një efektivi të policisë në veri të Kosovës dhe plagosjes së një tjetri, gjatë një sulmi nga grupet kriminale.

Përmes një postimi në platformën “X”, Schneeberger është shprehur se “kështu ndodh kur qetëson Vuçiçin dhe luftën kundër krimit e quan provokim dhe e dënon”.

Me tej këshilltarja i ka bërë thirrje shefit për Politikë të Jashtme të BE-së, Josep Borrell, dhe emisarit special të BE-së për dialogun Kosovë – Serbi, Miroslav Lajçak, se “është koha për të mbrojtur popullin e Kosovës”.

“Një polic i Kosovës është vrarë dhe një tjetër është plagosur në një sulm në afërsi të qytetit verior të Leposaviqit sot rreth orës 03:00 të mëngjesit. Ngushëllimet e mia për të afërmit e viktimës dhe shërim të shpejtë të plagosurit. Kështu ndodh kur qetëson Vuçiqin dhe luftën kundër krimit e quan provokim dhe e dënon. Josep Borrel, Mirsolav Lajçak, është koha për të mbrojtur popullin e Kosovës”, ka shkruar ajo në platformën “X”.

A #Kosovo Police officer was killed and another wounded in an attack near northern town of #Leposavic today around 03:00 in the morning.

My condolences to the relatives of the victim and a speedy recovery to the injured person.

This is what happens when you appease Vucic and…

— Kati Schneeberger 🇪🇺 (@KatiSchneeberg1) September 24, 2023