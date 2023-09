Vrasje në Rrëshen, identifikohet viktima. Dyshimet e para 

Të shtëna me armë zjarri janë regjistruar disa momente më parë në Rrëshen. Nga të dhënat e para raportohet për një të vrarë. Viktima është identifikuar si Martin Bardhi.

Ende nuk dihen detaje nga rrethanat e ngjarjes, por dyshohet se është ekzekutuar për hasmëri.

Mësohet se Martin Bardhi është një emër i njohur për policinë pasi në muajin mars të këtij viti, ai së bashku me të birin Enrik Bardhi kanë tentuar të vrasin nipin e Kastriot Reçit (i ekzekutuar me snajper në janar të vitit 2020). Ngjarja ndodhi pas një përplasje fizike mes Saimir Reçit dhe Enrik Bardhit që sipas policisë nisi për një parakalim dhe më pas ky i fundit shkoi në shtëpi, mori një automatik dhe së bashku me të atin qëlluan në drejtim të mjetit të tij. Saimir Reçi i shpetoi atentatit, ndersa Martin Bardhi qëndroi vetëm pak muaj në burg për tentativë vrasje, përpara se të ekzekutohej këtë të martë.

Policia njofton se ka ngritur pika kontrolli për kapjen e autorëve të atentatit të kësaj të marte, ndërsa ende nuk ka asnjë detaj mbi atentatorët.

Njoftimi i Policisë:

“Rreth orës 10:40, në Rrëshen, nga shtetas ende të paidentifikuar, është vrarë me armë zjarri shtetasi Martin Bardhi.

Shërbimet e Policisë, sapo kanë marrë njoftim, kanë shkuar menjëherë në vendngjarje. Janë ngritur pika kontrolli në çdo aks rrugor, si dhe vijon intensivisht krehja e zonës.

Ndërkaq, grupi hetimor, në drejtimin e Prokurorisë, po punon për fiksimin e çdo prove që do të bëjë të mundur identifikimin dhe kapjen e autorëve” njofton policia.

