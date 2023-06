Vuçiç: Duam paqe, por s’e di a do ketë zgjedhje në veri. Pres propozimin e Perëndimit!

Bashkimi Evropian iu bashkua thirrjeve të Francës dhe Gjermanisë për mbajtjen e zgjedhjeve të reja në veri të Kosovës. Presidentja e Kosovës tha se mbajtjen e zgjedhjeve në këto komuna e lejon korniza ligjore dhe se mund të bëhet përmes peticionit.

Serbisë iu kërkua që të sigurojë pjesëmarrjen e serbëve të Kosovës në zgjedhjet eventuale që do të mund të organizohen në katër komunat në veri përfshirë Leposaviqin, Zveçanin, Zubin Potokun dhe Mitrovicën e Veriut. Megjithatë, Vuçiç, tha se nuk e di nëse serbët duhet të marrin pjesë në zgjedhjet në veri të Kosovës.

“Unë duhet të flas ditët në vijim me ta [serbët e Kosovës] dhe të shoh se çfarë do të marrin ata. Jo vetëm se çfarë do të japin. Ne jemi gjithmonë të gatshëm dhe duam paqe dhe ulje të tensioneve”, tha Vuçiç dhe shtoi se nuk është optimist. Brukseli paralajmëroi gjithashtu se mosplotësimi i kërkesave do të ketë pasoja të rënda në marrëdhëniet e Kosovës dhe Serbisë me BE-në.

Situata në veri të Kosovës mbetet ende e tensionuar dhe presidenti serb Aleksandër Vuçiç thotë se është në pritje të një propozimi nga Perëndimi.

Në një intervistë për televizionin ‘Prva’ të Serbisë, Vuçiç, tha se e di se cila është zgjidhja për përshkallëzimin e marrëdhënieve me Kosovën dhe se po pret të dëgjojë propozimet e zyrtarëve perëndimorë që do shkojnë në Beograd.

“Vetëm nga e hëna, kur të dëgjoj [Mirosllav] Lajçakun dhe [Gabriel] Escobarin, atëherë do t’i thërras serbët nga Kosova për t’u konsultuar. Nuk e di se çfarë ka gjetur dikush si rrugëdalje”, tha Vuçiç.

Përfaqësuesi Special i Bashkimit Evropian për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, Miroslav Lajçak, dhe i dërguari amerikan për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, javën e ardhshme do të vizitojnë Prishtinën dhe Beogradin.