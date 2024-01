WhatsApp paralajmëron ndryshimin e ri: Përdoruesit nuk do të mund të shohin më numra

Deri më tani, WhatsApp lidhte përdoruesit duke përdorur numrin e tyre të telefonit ose një kod QR që përdoruesit mund ta skanonin për t’u lidhur dhe për të dërguar mesazhe me njëri-tjetrin. Megjithatë, WhatsApp është duke punuar për një tjetër opsion që do të rriste sigurinë e përdoruesve, por edhe do ta bënte më të lehtë gjetjen dhe lidhjen e tyre.

Ndërsa portali WAbetaInfo, i cili raporton rregullisht për opsionet e reja dhe të ardhshme në WhatsApp, po punon në zhvillimin e emrave të përdoruesve që përdoruesit do të përdornin në vend të numrave të telefonit.

Më saktësisht, sipas të dhënave të disponueshme aktualisht, gjatë shkëmbimit të mesazheve, përdoruesit nuk do të mund të shohin numrat e telefonit të njëri-tjetrit.

Pasi përdoruesit të zgjedhin emrin e tyre unik të përdoruesit, ata do të jenë në gjendje ta ndajnë atë me përdoruesit e tjerë pa zbuluar informacione të tjera personale. Ndërsa nuk është e qartë se kur ky opsion mund të bëhet i disponueshëm për përdoruesit, dihet se pasi të zgjidhet një emër përdoruesi, ai nuk do të jetë i përhershëm, por përdoruesit mund ta ndryshojnë atë në çdo kohë.

Përveç kësaj, WhatsApp po zhvillon aftësinë për të kërkuar përdoruesit me emrin e tyre, gjë që duhet ta bëjë më të lehtë gjetjen e përdoruesve.

Për momentin, ky opsion është në zhvillim për versionet në ueb dhe Android të aplikacionit, por do të jetë i disponueshëm për përdoruesit e iOS në një moment. Ajo që nuk dihet është se kur do të mund të përfshihej zyrtarisht ky opsion në aplikacion, por duke gjykuar nga njoftimet e mëparshme, mund të ndodhë pas disa javësh apo muajsh.

a.c./dita