Xhaçka i përgjigjet homologut grek për Belerin: Drejtësia ka folur qartë! S’ka vullnet politik që e nxjerr nga burgu

Tensionet politike mes dy vendeve për çështjen “Beleri” janë ende në kulm. Vijon përplasja diplomatike në distancë ndërmjet qeverisë shqiptare dhe asaj greke për arrestimin e kryebashkiakut të zgjedhur të Himarës Fredi Belerit. Ministrja e Jashtme Olta Xhaçka i është përgjigjur homologut të saj grek Giorgos Gerapetritis, i cili tha sot se arrestimi i Belerit nuk është çështje e drejtësisë, por vullnet politik. Ministrja Xhaçka thotë se nuk ka mundësi që fqinjët tanë grek të jenë të vetmit që kanë të drejtë kur këmbëngulin në një kërkesë të rrëzuar nga gjykatat shqiptare.

Sipas Xhaçkës, drejtësia shqiptare ka folur me vendimet e saj dhe se çështja e betimit të tij është çështje e drejtësisë dhe jo e qeverisë shqiptare e as e asaj greke. Më tej Xhaçka shton se homologut të saj i ka bërë me dije se për këtë çështje nuk duhet të niset nga ligji grek por nga ligji shqiptar. E sipas ligjit shton Xhaçka, nuk ka vullnet politik që e nxjerr Belerin nga burgu apo që fut noter të në burg që ai të bëj betimin si kryebashkiak.

‘Nuk ka mundësi që miqtë & fqinjët tanë grek të jenë të vetmit që kanë të drejtë,kur këmbëngulin në një kërkesë të rrëzuar nga gjykatat shqiptare dhe të qartë për miqtë e partnerët e tjerë, të cilët thonë se kjo është një çështje e drejtësisë shqiptare! Organet e reja të drejtësisë shqiptare kanë folur qartë me vendimet e tyre dhe qeveria shqiptare ka folur qartë po ashtu:Çështja e betimit të kryebashkiakut të ndaluar nga drejtësia është një çështje e drejtësisë. Jo e qeverisë shqiptare. As e qeverisë greke. Homologut tim grek për të cilin kam shumë respekt, i kam thënë se për këtë çështje nuk duhet të niset nga ligji grek por nga ligji shqiptar. Dhe sipas ligjit shqiptar, s’ka vullnet politik që e nxjerr zotin Beleri nga burgu apo që fut noter në burg që ai të bëj betimin si kryebashkiak. Me keqardhje po kjo është kështu dhe vetëm kështu.’- nënvizon Xhaçka.

Athina këmbëngul se ndalimi i Fredi Belerit, i cili përfaqëson votuesit e pakicës greke në Himarë, u bë për motive politike dhe ka bërë thirrje për lirimin e tij të menjëhershëm. Por kreu i qeverisë shqiptare Edi Rama ka nënvizuar se vazhdimisht se kjo është çështje e drejtësisë. Fredi Beleri u arrestua në ambientet e një lokali në Himarë, vetëm 2 ditë para zgjedhjeve lokale të 14 majit, pasi u kap në flagrancë bashkë më bashkëpunëtorin e tij Pandeli Kokaveshi duke blerë vota. Por, Beleri nuk ka mundur të marrë detyrën, pasi autoritetet nuk i dhanë leje për të kryer betimin.