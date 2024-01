YouTube do të promovojë video të ndihmës së parë

YouTube do fillojë të shfaqë video të ndihmës së parë hap pas hapi të bëra nga spitalet dhe organizatat e besueshme shëndetësore.

Të mërkurën, YouTube tha se videot e shkurtra udhëzuese do të vendosen në krye të rezultateve të zakonshme të kërkimit për emergjencat akute shëndetësore, duke përfshirë gjakderdhjen, mbytjen, sulmet në zemër, krizat dhe mbidozat e opioideve.

Funksioni i ri, i njohur si Raftet e Informacionit të Ndihmës së Parë, synon të armatosë përdoruesit me njohuri kritike për shpëtimin e jetës të ndarë nga Mass General Brigham, Kryqi i Kuq Meksikan dhe Shoqata Amerikane e Zemrës, tre organizatat shëndetësore që krijuan videot që po promovon YouTube.

Për shembull, në një video që YouTube po promovon në kërkime për mbytje, një mjek i tregon shikuesit se kur duhet të kryejnë manovrën Heimlich dhe vendosjen e duhur të dorës për të dhënë shtytje barku.

YouTube gjithashtu bashkëpunoi me Shoqatën Amerikane të Zemrës në një kurs falas për reanimim kardiopulmonar (CPR) që fillon me një video që shfaq lojtarin profesionist të futbollit Damar Hamlin, urgjenca kardiake e të cilit në fushë vitin e kaluar mahniti shikuesit dhe nxiti interesim të ri për CPR , sipas grupit të shëndetit të zemrës.

Lëvizja e YouTube për të ngritur informacionin shëndetësor të besueshëm dhe të zbatueshëm mund ta bëjë atë një mjet më të besueshëm në një urgjencë mjekësore dhe të kufizojë përhapjen e dezinformatave shëndetësore.

Ndërsa platforma kishte ofruar më parë video shëndetësore nga burime autoritare në përgjigje të kërkimeve për kushte akute, kompania tha se kjo do të jetë hera e parë që YouTube do të ketë prioritet videot me këshilla që mund të përdoren menjëherë.

“Njoftimi i sotëm është një hap i rëndësishëm përpara për të rritur aksesin në burime autoritative për kujdesin e ndihmës së parë, veçanërisht për ata pa trajnim mjekësor në momentet kur mund të kenë nevojë më shumë”, tha YouTube në një postim në blog.

Shumë nga videot janë të disponueshme në anglisht dhe spanjisht, tha YouTube, dhe mbështetja për gjuhë të tjera do të shtohet në të ardhmen.

p.c. / dita