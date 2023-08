Zbulimi befasues i shkencës: Forca e pestë në Univers…!

Një grup shkencëtarësh pranë qytetit të Çikagos, në Shtetet e Bashkuara, besojnë se mund të jenë afër zbulimit të ekzistencës së një force të re, të pestës, të natyrës. Megjithëse do të nevojiten më shumë të dhëna për të konfirmuar rezultatet, nëse arrihet, kjo mund të sinjalizojë fillimin e një revolucioni të ri në botën e fizikës.

Dhe është se kërkimi i së vërtetës shkencore kërkon rigorozitet dhe kujdes, dhe çdo teori e re duhet t’i nënshtrohet një vlerësimi shterues. Kërkimi për forcën e pestë nuk është vetëm një ushtrim teorik, por ka potencialin të transformojë kuptimin tonë për universin dhe të hapë perspektiva të reja në fizikë.

Katër forcat themelore

Në një punim të botuar në Physical Review Letters, studiuesit – të gjithë pjesë e bashkëpunimit ndërkombëtar të Fermilab Muon g-2 (Muon g minus2) – thonë se kanë gjetur prova të reja që muonet, grimca të ngjashme me elektronet, por 200 herë më të mëdha të rënda, ato nuk të sillen ashtu siç duhet sipas teorisë aktuale.

Dhe ky ndryshim, thonë ata, mund të jetë për shkak të veprimit të një force të pestë të natyrës, ende të panjohur për ne. Për gjysmë shekulli, fizikanët kanë studiuar funksionimin e Universit me Modelin Standard, i cili përshkruan realitetin përmes ndërveprimeve të grimcave të ndryshme me anë të katër forcave themelore: elektromagnetizmit, gravitetit, forcës së fortë bërthamore dhe forcës së dobët bërthamore.

Polemika me gravitetin

Megjithatë, deri më tani teoria ka qenë në gjendje të përshkruajë plotësisht vetëm tre nga katër forcat: elektromagnetike, bërthamore e fortë dhe bërthamore e dobët. Secila prej tyre, në fakt, vepron nëpërmjet veprimit të një grimce lajmëtare, e cila është bartëse e njësisë minimale të secilës forcë.

Tani, Modeli Standard ende nuk e ka përfshirë gravitetin në përshkrimin e tij, të cilin e ka provuar, pa sukses, për disa vite. Supozohet se, si me forcat e tjera, graviteti duhet të ketë edhe grimcën e vet mbartëse, “gravitonin”, por askush nuk ka mundur ta gjejë atë deri më sot.

Synimi i shkencës

Dhe, sikur të mos mjaftonte kjo, tani kësaj i shtohet edhe ekzistenca e mundshme e një force të pestë. Zbulimi u bë në objektet e një përshpejtuesi amerikan të grimcave të quajtur Fermilab. Studiuesit po punonin në bazë të një studimi që Fermilab publikoi në vitin 2021, duke sugjeruar ekzistencën e mundshme të një force të pestë në univers.

Që atëherë, grupi hulumtues ka mbledhur më shumë të dhëna dhe pretendon se ka ulur mjaft faktorin e pasigurisë. Në fakt, ata konsiderojnë se në një kohë të shkurtër do të kenë të gjithë informacionin që u nevojitet dhe se pasiguria teorike do të jetë reduktuar pas disa vitesh, aq sa për të arritur qëllimin e tyre. Megjithatë, në këtë fushë konkurrueshmëria është shumë e lartë dhe një ekip rival në Evropë, duke punuar me Large Hadron Collider, shpreson ta ketë arritur qëllimin më shpejt.