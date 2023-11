Zbulohen plantacione me marijuanë në Spanjë, policia arreston 8 shqiptarë

Policia spanjolle ka çmontuar tre plantacione me marijuane në lokalitetin Chiva të Valencias, që përmbanin rreth 1300 bimë me një peshë totale prej 480 kilogramësh. Në këtë operacion janë arrestuar tetë shqiptarë, nga 19 deri në 49 vjeç, të cilët akuzohen për veprat penale të anëtarësimit në organizatë kriminale, trafik droge dhe mashtrim me energjinë elektrike.

Agjentët e policisë zbuluan praninë e disa individëve që po udhëtonin me një furgon me qira dhe që bënin blerje të materialeve të përputhshme me mirëmbajtjen e bimëve të marijuanës (llambat LED, kondicionerët, ventilatorët, etj). Vëzhgimi i parë bëri të mundur zbulimin se ky material ishte i ruajtur në një shtëpi në një urbanizim në Chiva, e cila kishte një lidhje të paligjshme me rrjetin elektrik dhe në rrethinat e së cilës vinte erë marijuanë.

Ata që janë përgjegjës për këtë kultivim udhëtuan edhe në një tjetër pronë luksoze në një qytet tjetër aty pranë dhe në rrethinat e të cilit Shërbimi Ajror i Policisë konfirmoi ekzistencën e një plantacioni të konsiderueshëm marijuane në ajër të hapur.

Ditë më vonë, të hetuarit zhvendosën një pjesë të infrastrukturës në një pikë të re në qytetin e Chivas. Për shkak të këtyre ngjarjeve, u kryen tre kontrolle në shtëpi, në të cilat u sekuestruan dy kultura marijuanë në ambiente të mbyllura me më shumë se 100 bimë dhe një plantacion në natyrë ku u sekuestruan më shumë se 1125 bimë të mëdha. Një tjetër pronë u përdor si vend tharjeje për lëndën dhe e treta si rezidencë e drejtuesve të organizatës, e cila shërbente edhe si qendër magazinimi dhe paketimi për sythat.

j.l./ dita