Zbulohet letra sekrete e Jeffrey Epstein, që i dërgoi pedofilit Larry Nassar pak para vetëvrasjes në qeli

Jeffrey Epstein u përpoq të kontaktonte mjekun e turpëruar të gjimnastikës dhe pranoi abuzuesin seksual Larry Nassar gjatë ditëve të tij të fundit të jetës, raporton “Associated Press”, duke i shkruar letër.

Referenca në letrën që Epstein u përpoq t’i dërgonte Nasarit, i akuzuar si pedofil, u përfshi në një tufë dokumentesh të marra nga AP, të cilat ofrojnë një nga vështrimet më gjithëpërfshirëse të 36 ditëve në burg të Epstein, pas arrestimit të tij për akuzat federale të trafikimit seksual dhe para vdekjes së tij nga vetëvrasja, më 10 gusht 2019. Epstein me sa duket u përpoq të kontaktonte Nassar me postë, por letra nuk arriti kurrë te njeriu që u deklarua fajtor për akuzat kundër tij në vitin 2017. Nassar abuzoi me rreth 300 atletë të rinj, nën maskën e trajtimit mjekësor, gjatë kohës së tij si mjek ekipi për Gjimnastikën në SHBA dhe Michigan Universiteti Shtetëror.

Letra e Epstein drejtuar Nasarit thuhet se iu kthye dërguesit dhe u gjet në dyshemenë e dhomës së postës në Qendrën Korrektuese Metropolitan në Nju Jork, disa javë pas vdekjes së Epstein. Ndërsa përmbajtja e letrës mbetet e panjohur, një hetues e përmendi atë në një email drejtuar një zyrtari të burgut. “Duket se ai e dërgoi atë me postë dhe iu kthye përsëri atij. Nuk jam i sigurt nëse duhet ta hap apo duhet t’ia dorëzojmë dikujt?”, shkruan AP.

Së bashku me letrën Nassar, dokumentet e reja – të marra nga Byroja Federale e Burgjeve nëpërmjet një kërkese të Ligjit për Lirinë e Informacionit – përfshijnë pjesë të tjera rreth sjelljes së Epstein gjatë ditëve të tij të fundit. Për shembull, ai thuhet se ishte i mërzitur për uniformën standarde të kostumit portokalli dhe kërkoi një ngjyrë kafe kur u takua me avokatët e tij. Ai e quajti veten një “frikacak”, ndërsa u përpoq të përshtatej me burgun e përjetshëm, por gjithashtu këmbënguli se nuk ishte një “djalë i keq” për shkak të sjelljes së tij të mirë. Dy ditë para vdekjes së tij, ai shpenzoi 73,85 dollarë, duke blerë një radio dhe kufje; atij i kishin mbetur 566 dollarë në llogarinë e tij kur vdiq.

Të dhënat mjekësore u përfshinë gjithashtu, duke treguar se Epstein vuante nga apnea e gjumit, kapsllëku, hipertensioni, dhimbja e shpinës dhe prediabeti. Ai ishte trajtuar edhe më parë për klamidia, dhe tha gjatë një kontrolli shëndetësor se kishte pasur mbi 10 partnere seksuale femra gjatë pesë viteve të fundit.

Sa i përket shëndetit të tij mendor, pas tentativës së tij të parë për vetëvrasje, Epstein u vu nën vëzhgim psikologjik dhe vëzhgim vetëvrasës. Megjithëse ai i tha një psikologu burgu se kishte “një jetë të mrekullueshme” dhe “do të ishte i çmendur” të vriste veten, oficerët gjithashtu e vëzhguan atë në gjendje më të dëshpëruar (veçanërisht pasi atij iu mohua lirimi me kusht në korrik 2019).

Avokati i Epstein, Martin Weinberg, i tha AP-së se ata në burg iu nënshtruan “kushteve mesjetare të izolimit që asnjë i pandehur amerikan nuk duhej t’i nënshtrohej”, duke shtuar: “Është e trishtueshme, është tragjike, që u desh një ngjarje e tillë që më në fund. bëjnë që Byroja e Burgjeve të mbyllë këtë institucion për keqardhje”.

Dokumentet përfshinin gjithashtu disa nga shënimet e falsifikuara në regjistrat e dorëzuar nga dy rojet, të cilët supozohej se do të shikonin Epstein natën që ai vdiq. Të dy Tova Noel dhe Michael Thomas kanë pranuar se kanë gënjyer në dosjet e burgut për të bërë xhiron e tyre, me prokurorët që pretendojnë se ata në vend të kësaj po bënin blerje në internet ose dremitën (dy burrat morën marrëveshje për pranimin e fajësisë dhe shmangën kohën e burgut).

Paaftësia me sa duket u shtri në hetimet e nisura menjëherë pas vdekjes së Epstein, veçanërisht vështirësitë që prokurorët kishin përballë Byrosë së Burgjeve. Një prokuror, për shembull, u kritikua nga Byroja për lëshimin e deklaratave publike për shtyp “para se të na tregonte informacionin bazë, në mënyrë që ne t’ua transmetojmë atë avokatëve të tij, të cilët mund t’ia transmetojnë atë familjes së tij”.