Zgjedhjet e “Super të martës”, Trump dhe Biden do përsëritin sfidën e 2020-ës

Zgjedhjet në SHBA të “Super të martës” konfirmuan atë që pritej prej disa kohësh: Donald Trump do të jetë kandidati republikan për Shtëpinë e Bardhë, duke përsëritur sfidën e vitit 2020 me Joe Biden, e cila tashmë filloi me fjalimin e tij mbrëmë.

Me mbylljen e votimit në të gjithë SHBA-në, Biden besohet se ka fituar garat e nominimit të Demokratëve në 14 shtete – plus Iowa-n, ku njerëzit votuan me postë

Ndërkohë, Trump parashikohet të ketë fituar 12 konkurse republikane – duke forcuar më tej epërsinë e tij të fortë në përgjithësi ndaj Nikki Haley, megjithëse Haley është parashikuar një fitore e papritur në Vermont.

Trump e ka përshkruar si një “ditë të mahnitshme” dhe ka nisur një sulm ndaj Biden, i cili është përgjigjur në të njëjtën mënyrë dhe ka insistuar “ne do të fitojmë” presidencën në 2024.

Zgjedhjet e Super të Martës u mbajtën në 16 shtete dhe një territor, nga Alaska në Kaliforni deri në Vermont dhe Virxhinia. 1/3-ta e delegatëve të partive zgjidhen për votim nga miliona amerikanë. Janë delegatët që vendosin për kandidatin presidencial, i cili në zgjedhjet e 5 nëntorit do të garojë në emër të Partisë Republikane apo Demokrate.

j.l./ dita