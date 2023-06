Zhduket pa gjurmë shkrimtarja 52-vjeçare

Policia Kombëtare e Marbella (Málaga) ka hapur një hetim pas zhdukjes së shkrimtares Sara García Perate, e cila humbi gjurmët e saj më 17 prill në Madrid, kanë bërë të ditur EFE burime nga hetimi.

Djali i gruas ishte ai që raportoi zhdukjen e nënës së tij në policinë e Marbellas, më 24 prill dhe paralajmëroi se hera e fundit që kishte dëgjuar prej saj ishte përmes një mesazhi të marrë nga whatsaap, në të cilin ai tregonte se ajo do të shkonte në Madrid personalisht, për të rregulluar disa gjëra. Sara García dhe babai i saj banonin në Marbella dhe siç u ka treguar i biri agjentëve, nëna e tij udhëtonte mjaft shpesh.

“Gruaja është 52 vjeçe, është 1.50 metra e gjatë, me ngjyrë delikate, flokë kafe dhe me onde, sy kafe dhe syze me recetë”, sipas alarmit të aktivizuar nga Qendra Kombëtare për të Zhdukurit (CNDES). Gjithashtu as makina e saj tip “Volvo” nuk u gjet.