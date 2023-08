Zjarret në Havai, 93 të vdekur dhe 1300 të zhdukur! Ekspertët lajmërojnë shifra më të kobshme gjatë kërkimeve

Javën e kaluar, zjarret mbuluan me shpejtësi mijëra struktura në Maui, duke i detyruar banorët të largoheshin nga shtëpitë e tyre me pak ose aspak sende të tyre. Që nga e marta, 99 persona janë konfirmuar të vdekur, ndërsa të paktën 1300 mbeten të zhdukur. Duke folur të enjten e kaluar, guvernatori Sylvia Luke tha se rruga drejt rimëkëmbjes së Havait nga zjarret “të paprecedentë” “do të jetë e gjatë”. Një zyrtar nga agjencia e urgjencës së Sigurisë Kombëtare tha në një konferencë të Shtëpisë së Bardhë se “ditët dhe javët e ardhshme” do të jenë “të vështira” për Havaianët.

“Do të jenë të vështira pasi njerëzit përpunojnë atë që kanë humbur dhe si duket rruga përpara”, tha të hënën administratorja e FEMA Deanne Criswell. Edhe presidenti amerikan Joe Bioden, shprehu keqardhjen dhe ngushëllimet, duke deklaruar se do e vizitojë së shpejti ishullin.

Por si duket rruga drejt rimëkëmbjes?

Zjarrfikësit në Maui janë ende duke u përpjekur të frenojnë zjarret në Upcountry dhe Lahaina. Zyrtarët nga qarku Maui thanë se që nga e hëna, 65% e zjarrit në Upcountry ishte kontrolluar – afërsisht 678 hektarë tokë. Mbështetja ajrore ishte thirrur më herët gjatë ditës për të luftuar pikat e nxehta në zonë. Zjarri në Lahaina, i cili filloi më 8 gusht, është kontrolluar 85%. Një tjetër zjarr, në zonën e Pulehut, mbetet plotësisht i kontrolluar – që do të thotë se zjarret janë rrethuar nga zjarrfikësit, por ende nuk janë shuar. Mund të duhen edhe 9 ditë të tjera për të zbuluar shkallën e jetëve të humbura nga zjarret, tha guvernatori Josh Green.

Që nga e hëna, ekuipazhet e rikuperimit kishin qenë duke kërkuar nëpër mbetjet e Lahaina, ku jetonin rreth 13,000 njerëz. Vetëm 25% e zonës së prekur është kontrolluar deri më tani, që do të thotë se numri i të vdekurve ka të ngjarë të rritet në ditët në vijim pasi punëtorët kalojnë nëpër rrënoja. Green shtoi se ekuipazhet ka të ngjarë të gjejnë nga 10 deri në 20 trupa në ditë. Ai vazhdoi duke kërkuar që njerëzit të qëndrojnë larg Lahaina, duke shtuar se kushdo që hyn në qytet, ka të ngjarë të ecë apo shkelë mbi kocka.