Zjarret në vend\ 55 raste ishin të qëllimshme. Peleshi: 62 persona janë proceduar penalisht, ku 20 prej tyre ndodhen në burg

Duke përgëzuar punën e Policisë së Shtetit për aksionet e zhvilluara në drejtim të parandalimit të zjarreve, ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi, ka bërë me dije se në 55 raste është konstatuar zjarrvënie e qëllimshme.

Me videon e publikuar në Facebook, me pamjet nga operacioni i policisë, Peleshi ka kujtuar se sipas Kodit Penal zjarrvënia në pyje tashmë do të dënohet deri në 15 vite burg.

“Përgëzime Policisë së Shtetit, e cila ka mundur të zbulojë 55 raste të zjarrvënies së qëllimshme në territorin e vendit, në pyje, ullishta e zona të gjelbërta. Zjarrvënia në pyje, sipas ndryshimeve të reja në Kodin Penal dënohet deri në 15 vjet burg”, shkruan Peleshi.

Deri tani janë konstatuar 79 raste zjarrvënieje. 55 raste janë zbuluar dhe 62 persona janë dënuar penalisht. 20 prej tyre po vuajnë dënimin me heqje lirie.

Të përfshira në disa operacione të rënies së zjarreve, ministri i mbrojtjes garanton se “Forcat e Armatosura, Agjencia e Mbrojtjes Civile janë përherë të gatshme, në rastet kur kërkohet ndërhyrja e tyre nga autoritetet vendore.

Ministri Peleshi kujton se për të shmangur emergjencat e mëdha me rëndësi janë sinjalizimi i hershëm, koordinimi dhe monitorimi i situatës.