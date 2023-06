E bujshme nga Spanja/ Messi shtyn negociatat me Al Hilal për 2024, një hap larg rikthimit te Barcelona

Leo Messi dhe FC Barcelona po nxitojnë opsionet e rikthimit të tij të mundshëm në Spotify Camp Nou, të cilin ai e konsideron shtëpinë e tij. Lojtari argjentinas dëshiron të zgjidhë të ardhmen e tij së shpejti, por gjithashtu dëshiron të nxitojë deri në momentin e fundit për të parë nëse klubi i Barcelonës është në gjendje të gjejë një zgjidhje për problemet e tij të “fairplay” dhe t’i paraqesë atij një ofertë formale dhe garancinë se ai mund të regjistrohet. në Ligë. Si rezultat i dëshirës së tij për t’u veshur sërish si lojtar i Barçës, sipas GOAL.COM, Messi do t’i kishte dhënë urdhër shoqëruesve të tij për të transferuar në Al-Hilal synimin e tij, për të shtyrë negociatat me ta deri në vitin 2024.

Takimi në fjalë u zhvillua me një delegacion saudit, i cili u befasua shumë nga kërkesa pasi e konsideruan të mbyllur nënshkrimin e Leos. Ata e kishin supozuar aq shumë sa donin të njoftonin ardhjen e tyre në Arabinë Saudite këtë javë, me një akt të shkëlqyer prezantimi. Sipas këtyre informacioneve, përfaqësuesit e Al-Hilal kanë paralajmëruar ata të argjentinasit se nëse nuk përfundon operacioni në tregun aktual, oferta e vitit 2024 nuk do të jetë e disponueshme me të njëjtat avantazhe dhe kushte si ajo aktuale. Duhet mbajtur mend se propozimi që i bënë Messit ishte stratosferik dhe e bëri atë, me të vërtetë, futbollistin që do të fitonte më shumë në botë. Paga e tij do të shkonte nga 500 deri në 600 milionë euro në sezon.

Por, lojtari argjentinas dëshiron të kthehet te Barça, nga ku nuk do të kishte dashur të largohej dhe nga ku iku i përlotur. Gruaja dhe fëmijët e tij gjithashtu i japin përparësi këtij opsioni dhe preferojnë të eksplorojnë opsionet më të fundit për të parë nëse kthimi është i zbatueshëm. Deri më sot, dhe pavarësisht faktit që LaLiga do të miratojë planin e fizibilitetit të FC Barcelona, ​​duhet të bëhen ende lëvizje të tjera në mënyrë që klubi i Barçës të përmbushë ëndrrën e tij për të rikthyer Messin.