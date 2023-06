“Vrava 25 vetë në Afganistan dhe piva drogë…! Princi Harry në telashe të reja, SHBA po mendon ta dëbojë bashkë me Meghan

Princi rebel Harry është sërish në telashe… deklaratat publike për përdorimin e tij të gjerë të drogës, e kanë vënë atë në pikëpyetje të autoriteteve amerikane, pas disa parregullsive në procesin e marrjes së vizave, gjë që nuk i ka pëlqyer aspak publikut. I vogli nga Carlos III ka sfiduar ligjin me një betejë që mund t’i japë fund planeve të tij për të ardhmen në Shtetet e Bashkuara, së bashku me Meghan Markle.

Pak ditë më parë, Duka i Sussex-it shijoi aktivitetet sportive të Warrior Games në San Diego, një kompeticion të cilin ai vetë e krijoi në vitin 2014, ku veteranët e luftës përballen me njëri-tjetrin me Lojërat Invictus. Sipas informacioneve që kanë rrjedhur, autoritetet kanë hapur një hetim për procesin e tij të vizave dhe në ditët në vijim një gjykatë në Uashington do të analizojë nëse ai ka përfituar nga statusi i tij si anëtar i familjes mbretërore britanike dhe marrëdhënia e tij me aktoren Meghan Markle, për të hyrë në vend.

Problemet me ligjshmërinë e qëndrimit të tij në Shtetet e Bashkuara u ngritën si rezultat i botimit të librit të tij me kujtime ‘Spare’. Duka i Sussex-it pranoi se kishte vrarë 25 ushtarë të armikut gjatë luftimeve në Afganistan dhe zbuloi përdorimin e tij të drogës, duke përfshirë kokainën, halucinogjenët dhe marihuanë.

Ai vetë ka rrëfyer se marihuana ishte shpëtimi i tij për të kapërcyer episodet depresive, për këtë arsye e konsumonte vazhdimisht. Për shkak të këtyre deklaratave, Heritage Foundation ka ngritur një padi duke kërkuar të dihet nëse Departamenti Amerikan i Sigurisë Kombëtare (DHS) ka lejuar hyrjen e princi duke ditur historinë e tij të gjerë të drogës.