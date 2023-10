A e dini se çfarë do të ndodhte nëse botës do i mbaronte interneti?

Mbarimi i internetit do të çonte në reaksione të shumta zinxhir, pasojat e të cilës do të ishin të paimagjinueshme për njerëzimin.

Edhe pse interneti nuk është i disponueshëm për ne për një kohë të gjatë, në më shumë se 20 vitet e fundit duket se i gjithë njerëzimi është bërë i varur nga rrjeti i të gjitha rrjeteve.

Tashmë na duket e pamundur, që mund të jetojmë pa “Google”, rrjetet sociale dhe të gjitha lajmet dhe informacionet të jenë gjithmonë të disponueshme për ne dhe ne i përdorim ato aq shumë sa që shumë prej tyre kanë krijuar një varësi ndaj internetit dhe telefonave.

Por ndërkohë që do të mbijetonim pa lajme dhe rrjete sociale, lind pyetja se çfarë do të ndodhë me të gjitha institucionet dhe infrastrukturat që nënkuptojnë jetë, e që janë edhe të varura nga interneti, si: termocentralet, bankat, etj.

Kjo është arsyeja pse është interesante të pyesim se çfarë do të ndodhte sapo të prishet interneti, domethënë nëse e gjithë bota humbet lidhjen me rrjetin për ndonjë arsye.

Nuk është e vështirë të konkludohet se do të kishte panik, njerëzit nuk do të dinin se çfarë po ndodh, nuk do të mund të komunikonin, të punonin etj.

Cilat do të ishin pasojat pas një dite, një jave, një muaji, një viti është një pyetje të cilës faqja shkencore e “BBC”, “Science Focus” u përpoq t’i japë përgjigje.

Në fund të ditës së parë pasi i gjithë planeti ynë është shkëputur nga rrjeti, vetëm Google dhe Facebook do të kishin humbur më shumë se 300 milionë funte dhe humbjet e kompanive të tjera, shumë prej të cilave do të kishin dalë jashtë biznesit, do të kishin matur në miliarda. Situata pas një jave do të ishte tërësisht kaotike, dhe “Science Focus” thekson veçanërisht se do të kishte probleme me furnizimin me energji elektrike, gjë që sjell probleme të shumta.

Përkatësisht, meqenëse rrjeti modern elektrik mbështetet në internet për koordinimin e termocentraleve dhe nënstacioneve, do të kishte kaos në përbërjen e energjisë dhe ndërprerje lokale në shpërndarjen e energjisë elektrike për disa vende të botës. Kjo më pas do të ndikonte, ndër të tjera, edhe tek tubacionet e gazit që do të mbylleshin sepse mbështeten te energjia elektrike dhe interneti.

Meqenëse gjithçka është e lidhur, do të ndodhin reaksione zinxhir. Edhe pikat e benzinës nuk mund të punojnë pa internet dhe rrymë, sepse përveçse nuk mund të mbushin karburantin, nuk mund të monitorojnë as gjendjen e rezervuarit. Pa karburant, nuk ka dërgesa ushqimore në supermarkete dhe duket se trafiku, industria dhe bizneset do të ndaleshin në të gjithë botën. Pas një muaji bota do të zhytej në kaos të plotë – njerëz të shqetësuar dhe të uritur, jeta e të cilëve kishte ndryshuar rrënjësisht në një kohë të shkurtër. Ka trazira dhe kaos në rrugë, dhe ushtrisë po i mbarojnë shpejt furnizimet dhe karburantet.

Pas një viti, shumica e vendeve të botës së zhvilluar do të arrinin ende të instalonin linja telefonike bazë dhe shoqëria do të përshtatej ngadalë me ndryshimet e mëdha, ndërkohë që vendet do t’i riktheheshin një ekonomie bujqësore. Ekonomia globale do të kthehej në vitet 1930. Pasojat e humbjes së internetit janë të tmerrshme dhe në “SF” thonë se numri i njerëzve që nuk do t’i mbijetonin urisë, të ftohtit dhe trazirave mund të ishte rreth një miliard.