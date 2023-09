A mund të bëhet nafta shqiptare pasuri publike? Analiza e profesor Fatmir Shehut në DITA: Albpetrol, të huajt dhe dy fjalë për Shpiragun

Prof. Dr. Fatmir SHEHU

Shtetet kanë si asete të tyre dhe Kompanitë publike, sidomos ato që mbajnë emrin e tij. Edhe shteti shqiptar mendojmë se një nga asetet shumë të rëndësishme të tij ka Albpetrol sh.a e cila është një kompani e rëndësishme që përfaqëson shtetin si eksperte në fushën e hidrokarbureve (naftës dhe gazin).

Historia e hidrokarbureve (naftës dhe gazit) në vendin tonë është shumë e lashtë. Kjo lashtësi lidhet me daljen e tyre në sipërfaqe dhe me lidhjen e shqiptarëve me këto fenomene të cilat jo se ishin të shpjegueshme dhe me mundësi përfitimi dhe shfrytëzimi, por në mënyrë intuitive, ne shqiptarët e kemi quajtur naftën: gjaku i dragoit, dhe vetë kjo thënie, i jep një bazë shpjegimi dhe faktit që ne shqiptarët kemi qenë prej kohësh në këto treva, ku ky gjak delte në sipërfaqe në formë lëngu por dhe gazi dhe që ashtu siç e kish nominuar kombi ynë, do t’i jepte një forcë dragoniane vetë shoqërisë njerëzore ashtu siç u vërtetua që i dha, nga fillimi dhe sidomos nga fundi i shekullit ‘20.

Nafta dhe gazi në truallin tonë kanë dalë vetë në sipërfaqe, dhe jo se kanë qenë pa vëmendje vete shqiptarët. Dihet se sera e Selenicës, fjala vjen, që është një nënprodukt nafte dhe që është shfaqur në sipërfaqe, është përdorur para shumë kohesh për qëllime të ndryshme. Ajo është përdorur edhe si mjet luftarak, duke u hedhur atë të nxehtë (të shkrirë) mbi trupat turke kur ata kacavireshin nëpër muret që të futeshin në kalanë e Krujës (filmi Skënderbeu!) .

Mendoj se konsiderimi, se naftën në Shqipëri e kanë zbuluar të huajt dhe u japin atyre një pozicion fetish, është pa realitet. Dy vendburimet e para të zbuluara në Shqipëri rreth viteve 1930 në Kuçovë dhe në Patos janë të paraprirë nga daljet shumë të qarta të naftës në sipërfaqe, aty ku shtresat naftëmbajtëse janë të eroduara për shkaqe gjeologjike.

Si do që të jetë, vendi ynë ka një histori relativisht të gjatë në lidhje me naftën dhe gazin, dhe vetë historia e kësaj industrie është mbishekullore.

Në pikëpamjen historike mendoj që aktiviteti i industrisë shqiptare të naftës mund të repartizohet në disa faza dhe pikërisht: faza e parë është fillimi i shfrytëzimit të naftës në Kuçovë dhe Patos 1925 e deri 1945 kur industria e Naftës u shtetëzua; faza e dytë 1945 e deri në ikjen e specialistëve sovjetik 1960, faza e tretë nga ikja e specialistëve sovjetikë e deri në vitin 1990 kur u ndërruan në mënyrë paqësore sistemet dhe faza e katërt, nga viti 1990 e deri më sot. Duhet thënë që zhvillimin më të madhe dhe arritjet më të mëdha në prodhimin e naftës dhe gazit si dhe në gjetjen e rezervave të reja të hidrokarbureve, Shqipëria e ka arritur në vitet 1960 deri në vitin 1990.

Tanimë mund të themi se Shqipëria ka një trashëgimi jo të vogël por shekullor, në lidhje me industrinë e naftës dhe gazit e cila do konsideruar si një aset, shfrytëzimi i të cilit ka lidhje të rëndësishme me zhvillimin ekonomiko-social të vendit.

Kalimi i Shqipërisë nga ekonomia e centralizuar, në ekonomi kapitaliste të decentralizuar në fillim të viteve 1990, ishte një shqetësim i madhe i vetë naftëtarëve dhe inteligjencës së saj që në fillimet e këtij kalimi. Për këtë u morën masa që Industria e Naftës dhe e gazit të organizohej në një entitet më vete që u nominua Abpetrol sh.a që qartë mund të thuhet nafta e Shqipërisë.

Po ashtu në datën 12/11/1991, fill mbas ndryshimit të sistemit, intelektualët e naftës organizuan një takim me personalitetet e qeverisë së kohës (ky takim është i dokumentuar në RTSH ) për të diskutuar në lidhje me fatet e kësaj industrie të rëndësishme për ekonominë e vendit në kuadrin e ekonomisë së tregut. Në këtë kuadër janë shkruar mjaft artikuj në masmedia dhe janë zhvilluar mjaft intervista në lidhje me Albpetrolin .

Mendojmë që Albpetroli (dhe kompani të tjera si: Albkromi, Albbakri etj) në kuadrin e ekonomisë së tregut duhet të ishin transformuar në përputhje të plotë me kërkesat e ekonomisë së tregut, nën shembullin e simotrave të tyre në shtetet e Lindjes.

Është fatkeqësi të mendojmë, që në vend se Albpetroli të ishte transformuar në një forcë potente në mbështetje të ekonomisë kapitaliste të vendit, u degjenerua dora-dorës në një kompani pa vlera publike, pa asnjë aktivitet të rëndësishëm në ndihmë të jetës ekonomiko- financiare të vendit, u kthye në një vend që punësoheshin militantët e partive në pushtet me qëllim pasurimi personal dhe miqësor, ku postet drejtuese të kësaj kompanie publike nuk bëheshin me tendera publikë dhe me meritokraci, por me emërime direkte nga shefat kryesorë të qeverive ekzistente, ku Albpetroli në vend që të kontribuonte në financat e shtetit, është debitor ndaj tij aq sa përvetëson pa të drejtë dhe të ashtuquajturin prodhim paraegzist, të vendburimeve që janë nën koncesion të kompanive të huaja, gjë që mendojmë se është një krim ekonomik. Sepse ky prodhim është pronë e popullit. Ajo që është më shqetësuese , është se Albpetroli nuk ka pasur dhe nuk ka asnjë program zhvillimi dhe konsolidimi perspektiv.

Duhet thënë që Albpetroli që trashëgoi një ekspertizë 100 vjeçare , nuk është vetëm një aset shqiptar por dhe një aset mbarëbotëror në industrinë e naftës. E si mund të shpjegohet fakti që Albpetroli, jo vetëm që nuk u zhvillua duke shfrytëzuar eksperiencën rreth 100 vjeçare, por po të analizosh performancën e tij si kompani publike nga viti 1990 e më pas, ka qenë në dekadencë të përhershme. Dekadenca lexohet në pakësimin e numrit të punonjësve, në pakësimin e kapaciteteve studiuese dhe projektuese, në zvogëlimin e vazhdueshëm dhe galopant të prodhimit industrial, nga heqja dorë e menaxhimit kompetent të industrisë tonë të naftës dhe gazit duke filluar nga mos zbulimi i rezervave te reja dhe në shfrytëzimin racional të rezervave që janë zbuluar me punën kolosale dhe shpenzimet tona.

Albpetroli mendojmë se duhet të kishte marrë përsipër detyrën që të suportonte ekonominë me fonde që t’i siguronte nga aktivitete të brendshme por dhe të jashtme. Albpetroli duhet të bëhej një kompani që të delte në tregun botëror gjigand me kërkesa të jashtëzakonshme të industrisë së naftës dhe të gazit dhe ashtu siç marrin koncesione kompanitë e tjera të huaja tek ne (që nuk kanë qenë dhe nuk janë më të fuqishme dhe më eksperte se Albpetroli) ashtu duhej të merrte koncesione dhe të punonte dhe të gjeneronte të ardhura për shtetin edhe për vetë Albpetrolin për zhvillimin progresiv të tij. Duhet thënë si fakt, se INA Naftalini, kompania e Naftës dhe e Gazit të Kroacisë, një kompani publike nafte dhe gazi, mbajti gjithë peshën financiare të luftës që bëri Kroacia me Serbinë etj.

Kam bindjen se Albpetroli në se do delte në tregun botëror të naftës dhe gazit për të gjitha sektorët e tij, do ishte një mbështetës shumë i sigurt dhe fuqiplotë i ekonomisë shqiptare. Duhet thënë se nafta dhe gazi aktualisht zënë rreth 70 % të bilancit energjitik në rang botëror. Pavarësisht se duket si e rrezikshme për këtë produkt, ideja se lëndët fosile siç është nafta dhe gazi do pësojnë rënie në kërkesa dhe përdorimin e tyre, faktet që sigurohen nga informacionet që kemi, tregojnë se në këtë industri jo vetëm nuk po duket ndonjë përkeqësim në çmime, në sasinë e prodhimit, por të dhënat tregojnë se për kërkimet e naftës në tokë, por sidomos në dete dhe madje në thellësi të madhe uji, investimet parashikohen të rriten dhe deri në vitin 2027 parashikohet se do jenë në mesatare, rrethe 27 bilion dollarë në vit. Kjo gjë shpjegohet veç të tjera dhe me faktin se nafta dhe gazi, janë lëndë e parë për petrokiminë dhe për transportin ajror, detar, kozmik dhe për fuqinë mbrojtëse të çdo vendi që kërkesat sa vinë dhe po zhvillohen në nivele të ndryshme rritëse.

Me ekspertizën që trashëgoi Albpetroli: me dy Institute gjigante me forcë të madhe studimi, projektimi dhe ekzekutimi , mund të futesh në këtë treg dhe të vilte goxha para në interes të ekonomisë tonë. Albpetroli kish dhe ka ekspertizë konkurruese të plotë në fushën e studimeve dhe projektimeve gjeologjike (mund të bëjnë projekte të punimeve sizmike, rilevime, përgjithësime gjeologjike dhe projektime të puseve të kërkimit, konturimit dhe vlerësimit) në fushën e projektimit, preventivimit dhe të teknologjisë së shpimit të puseve deri ne 7000m vertikal dhe horizontal në kushte të komplikuara gjeologjike si në prerje me presione anormale të larta me gradiente presioni deri ne 2.2 atm/ m dhe në formacionet flishore të dhembshme dhe me humbje qarkullimi, në formacione halogjene etj. Specialistët tanë kishin ekspertizë të thellë në fushën e projektimit dhe përpunimit të vendburimeve të naftës, gazit dhe gazokondesatit. Gjithë kjo ekspertizë që u përmend më lart, ishte dhe për ca kohë edhe është, një aset i rëndësishëm i ekonomisë shqiptare. Nëpërmjet kësaj ekspertize ekonomia shqiptare mund të nxirrte të ardhura të kënaqshme dhe shumë të kënaqshme si dhe bëhesh aktor e rëndësishëm në tregun mbarëbotëror të industrisë së naftës dhe gazit për sot e për të ardhmen, duke mos e humbur por zhvilluar më tej eksperiencën e saj, që ndryshe ka rrezik shumë të afërt të humbasë me dhimbje të madhe.

Po ashtu Albpetroli me eksperiencën e tij, mund të delte me aktivitete dobiprurëse për të dhe ekonominë shqiptare si: ndërtim tubacionesh nafte dhe gazi, ndërtim rezervuarësh nafte dhe gazi mbi dhe nëntokësorë, me shpimin e puseve të thellë dhe shumë të thellë si dhe puseve të zakonshme, për shërbime të tjera si: çimentimin e kolonave, lëngjet larëse, karrotazhe, shërbime të vlerësimit të presionit të gradienteve të presionit me metoda të ndryshme teknologjike dhe gjeofizike gjatë shpimit, në fushën e remontit të puseve të prodhimit, në përpunimin e naftës dhe gazit, në tregtimin e nënprodukteve të naftës dhe gazit si dhe me rrjete hotelesh turistike dhe shërbime të tjera siç i kanë kompanitë e tjera simotra të botës.

Albpetroli duhet të ish kthyer në një superfuqi ekonomike dhe mos të rronte me mbështetjen e shtetit përkundrazi të mbështeste shtetin, qoftë duke menaxhuar dhe punuar në industrinë shqiptare të naftës dhe gazit duke shfrytëzuar me efektivitet rezervat e zbuluara dhe rezervat e reja që priten të zbulohen të naftës dhe gazit në truallin dhe akuariumin detar shqiptar, si dhe duke punuar në hapësirën pa fund të industrisë botërore të naftës dhe gazit.

Është ngritur disa herë objeksioni që pse u prishën Institutet e Naftës. Institutet e naftës duhen parë si objekte të realizimit të fitimeve të mëdha. Ka shtete që nuk kanë rezerva nafte apo i kanë të pakta ato dhe kanë institute nafte. P.sh Japonia nuk ka naftë dhe gaz, por ka një Institut kompetent Nafte me një numër të madh punonjësish (mbi 1200) që punon për tërë industrinë e naftës në Botë. Edhe Franca nuk ka shumë naftë dhe gaz, por ka institutin më të shquar të naftës dhe gazit: IFP të cilin pata fatin ta vizitoj në vitin 1982 .

Shqipërisë i duhen Institutet (apo dhe një institut bashkëkohor) ku përqendrohet ekspertiza e zgjidhjes së problemeve që ka Industria e komplikuar e naftës dhe e gazit. Duhet kuptuar mirë se Industria e naftës dhe e gazit, është Industria më e komplikuar që ka shoqëria njerëzore. Të shkosh në Hënë dhe në Mars dhe në planete të tjera , nuk është më e vështirë se sa të shkosh 12-15 km në thellësi të tokës. Aktualisht shoqëria njerëzore ka tentuar me periforca që të realizojë shpimin e puseve deri në kapjen e të ashtuquajturit horizonti Mohoroviç i cili është zbuluar nga një gjeolog kroat dhe ka të bëjë me një horizont që ndanë koren e tokës nga nënshtresat e saj. Shpimi i puseve deri në këtë thellësi dhe marrja e mostrave nga ky horizont, është një kërkesë që për zgjidhjen e saj u hartuan dy projekte shpimi, në kuadrin e projektit Moho në kuadrin e të cilit, një pus i thellë 15 km do shponte në oqean (10 km ujë dhe 5 km tokë ) ndërsa projekti tjetër ishte në Sahalin të Rusisë, ku duhesh të shpoheshin 15 km tokë . Fakti është se ka rreth 30 vjet dhe puset nuk kanë mundur të shkojnë më poshtë se thellësia 12 km, sepse shfaqen fenomene të komplikuara dhe deri tani të pa zgjidhura që lidhen me temperaturat dhe presionet shumë të larta. Pikërisht për të kapur këtë horizont, kohët e fundit është bërë dhe ka filluar shpimin, një pus në kuadrin e një projekti kinez me thellësi 10 km, në pozicionin e të cilit, është parashikuar që horizonti Moho të kapet me cekët.

Unë personalisht e konsideroj prishjen e Abpetrolit dhe të instituteve të tij, një vepër me dëme të mëdha ekonomike sepse në radhë të parë Industria jonë e naftës dhe e gazit me rezerva konkrete dhe potenciale të mëdha, do jetë gjithmonë në dorën e të tjerëve sepse do humbas ekspertiza shqiptare e krijuar me vështirësi të jashtëzakonshme për një periudhë gjysmë shekullore, si dhe ekonomia jonë do humbasë vlera të mëdha monetare nga fakti se Albpetroli nuk do e vërë në dispozicion të ekonomisë ekspertizën e krijuar deri më sot nga vetë shqiptarët dhe rrjedhimisht Shqipëria do blejë ekspertizë ose do punojë me ekspertizën e huaj e cila do anojë në interes të fitimit të saj

Shtetet fqinje sidomos, por dhe aktorët e tjerë që marrin pjesë në Industrinë botërore të naftës dhe gazit, gjithë se kush, përpiqet që të konkurroi deri në zhdukje ekspertizën e vendeve të pasura me rezerva nafte, siç është edhe vendi ynë, sepse një gjë e tillë atyre u siguron dominancë absolute në menaxhimin dhe sigurimin e rezervave të naftës dhe gazit të vendeve të tjera. Historia e ish presidentit të parë të Industrisë së naftës italiane Enriko Matei, dihet. Ai deshte të siguronte një autonomi dhe pavarësi të plotë nga aktorët e huaj të industrisë së naftës sidomos nga pesë motrat e mëdha të naftës, në mënyrë që të ardhurat e kësaj pasurie të madhe që lidhen jo vetëm me rezervat që ka vendi (Italia) por edhe të ardhurat që lidhen me shfrytëzimin e rezervave dhe nevojave që kanë të tjerët për të shfrytëzuar këtë pasuri, t’i përkisnin italianeve. Dihet që Enriko Matej u vra në një aksident ajror(?!).

Diskutohet në masmedia se Industria e naftës do shtetëzuar, sepse është një pasuri e madhe, sepse nga eksperienca 30 vjeçare ka dalë konkluzioni se nga kjo pasuri po të shfrytëzohet nga kompani të huaja, ekonomisë shqiptare do i ngelë shumë pak interes, në mos aspak. Dihet se aktorët e huaj në qëllimet e aktivitetit të tyre kanë që të sigurojnë fitim maksimal për vete. Deri më sot Shqipëria nga aktiviteti që është zhvilluar nga kompanitë e huaja, sidomos në shfrytëzimin e rezervave të gjetura nga ne shqiptarët siç janë ato të vendburimit gjigant Patos –Marinzë, Gorrisht, Kocul, Ballsh, Delvinë, Cakran etj. nuk ka marrë atë që i takon, siç thuhet shkurt. Edhe në fushën e zbulimit të rezervave të reja akoma nuk është konkretizuar ndonjë zbulim i kënaqshëm për ekonominë tonë të brishtë.

Kohët e fundit po flitet për zbulimin e Shpiragut që ka qenë një strukturë të evidentuar nga naftëtarët shqiptarë dhe zbulimi bas viteve 1990 , u bë sepse faza e kërkimit u maturua dhe kompania zbuluese e huaj OXY, duke shfrytëzuar gjithë eksperiencën dhe harxhimet investuese jo të pakta që kish bërë pala shqiptare, realizoi pa shpenzimet e fazës së kërkimit (të cilat ishin jo të vogla e të bëra plotësisht nga ekonomia shqiptare!) zbuloi hidrokarbure që me pusin e parë Shpiragu -1 . Ndërrimi i emrit nga Sqepur në Shpirag, mendojmë se është bërë pikërisht për faktin që të ezauroheshin dhe të ngelnin pa adresë edhe pa vlerë madje, shpenzimet e mëdha të kërkimit që ishin bërë në këtë zonë nga ana e palës shqiptare.

Megjithatë këtu , pikërisht me marrjen e rezultateve të këtij zbulimi, Albpetroli mendojmë se duhet që të ish treguar i vëmendshëm dhe i përgjegjshëm, që punimet e mëtejshme të vlerësimit dhe të vënies në shfrytëzim të këtyre rezervave, t’i merrte vetë dhe të mos lejonte futjen e aksionerëve dhe koncesionarëve të tjerë si Petromanas dhe më vonë Shellit, që dora dorës ia kaluan aksionet njëri tjetrit. Siç duket, Albpetroli u kënaq me atë që në këtë koncesion është 50% aksioner por nuk e di akoma se çfarë të ardhurash konkrete do marri nga aktiviteti përfundimtar i këtij koncesioni ekonomia shqiptare!

Nga sa thamë mendoj se del e qartë se Industria shqiptare e Naftës nuk është se është e tëra e privatizuar. Rolin e aktorit për të ulur shkallën e privatizimit të pasurive tona që lidhen me Naftën dhe gazin, mendoj se duhet ta lozi e ka ndërmarrja publike Albpetrol, i cili e ka për detyrë publike që jo vetëm të mbulojë kërkesat që ka Industria jonë e naftës brenda kufirit tonë shtetëror tokësor dhe detar, por edhe për territorin e Kosovës që ka prognoza se mund të gjenden rezerva hidrokarburesh , si dhe të rrisi pjesëmarrjen e tij në Industrinë Botërore të naftës dhe gazit, duke realizuar edhe andej të ardhura për vendin.

E themi këtë, se Albpetroli është katandisur në një ndërmarrje pa asnjë detyrim ekonomik të së tashmes dhe aq më shumë për të ardhmen, në një ndërmarrje ku vendet e punës deri tek posti i drejtorit të Albpetrolit caktohen me emërim në bazë të ngjyrës politike, pa kurrfarë konkurrence tenderuese me kritere strikte shërbimi dhe objektivash për ti arritur. Albpetroli duhet të ishte Ndërmarrje që jo vetëm të mos shkurtonte vendet e punës (fill mbas vitit 1990 Albpetroli kish rreth 20 mijë vende pune) por të rriste kapacitetin e punësimit me aktivitete të ndryshme, brenda dhe jashtë vendit.

Albpetroli duhet të kish rrjetin e tij të pikave të karburantit, jo vetëm në Shqipëri por edhe në Kosovë, Maqedoninë Veriore, në vende të ndryshme të botës, sidomos ne Europë etj. Albpetroli duhet të kish rrjetin e tij të Hoteleve sidomos turistikë detarë dhe malorë etj.

Albpertoli i sotëm për turpin e botës e mban veten duke marrë prodhimin paraekzist të puseve gjë që mendojmë se është krim ekonomik, sepse kjo pasuri është e popullit dhe jo e Albpetrolit i cili është një ndërmarrje punëbërëse (operatore) publike që duhet të gjeneroj të ardhura efektive me punën dhe shërbimet e sajë dhe jo të jetoi në kurriz të popullit të cilit, duhet t’i japë me shumëfish dhe s’duhet t’i marrë asgjë!

Problem shumë shqetësues është dhe mungesa e aftësive përpunuese të naftës në vend. Deri në vitin 1990 në Shqipëri u ndërtuan disa rafineri nafte ku më e mira ishte ajo e Ballshit e cila për faktin se bënte një përpunim më të thellë të naftës u quajt Uzina e përpunimit të thellë të naftës (UPTHN) .

Kjo Uzinë në periudhën e ekonomisë së tregut u shoqërua me mjaft probleme funksionimi. Para disa kohësh , u mor vendimi që kjo uzinë të prishet fare dhe të përdoret për skrap. Nuk e dimë në se ka ndonjë studim kompetent në bazë të të cilit u mor vendimi për prishjen e kësaj uzine, e cila nuk se kish ndonjë teknologji bashkëkohore , por populli thotë: pa ndërtuar shtëpinë e re , mos prish të vjetrën! Dhe kjo është një filozofi më vete.

Që të kuptohet rëndësia e rafinimit të naftës për një shtet, mund të përmendim disa fakte për fqinjët tanë. Greqia prodhon rrthë 800,000 ton naftë në vit dhe ka një kapacitet vjetor përpunimi rreth 30 milion ton , dmth reth mbi 30 herë më shumë se sa prodhon . Nga të dhënat që kemi në vitin 2022 , ka eksportuar në SHBA një vlerë eksporti nënproduktesh nafte, prej 513.8 milion dollarë. Nuk i thonë pak!

Italia, shteti fqinjë , ka një prodhim vjetor nafte prej rreth 8.7 milion tonë në vit dhe ka një kapacitet përpunimi nafte 103 milion tonë dmth rreth 11.8 herë më shumë se prodhimi vendor që ka!.

A nuk ia vlen që Albpetroli, si një kompani publike që është, të ndërtoi kapacitete përpunimi nafte të paktën trefishin e asaj që prodhon aktualisht dhe më tej, në bazë të interesave të tregut , të rrisi kapacitetin e përpunimit deri ne 10-15 milion ton duke importuar naftë nga vendet e tjera që i ka relativisht afër. Kësisoj, nëpërmjet rritjes së kapacitetit të përpunimit , rriten të ardhurat e ekonomisë nga industria e naftës. Është nonsens që Shqipëria të eksportoi naftë të pa përpunuar, duke u konsideruar si një vend kolonial që eksporton lëndë të para të pë përpunuara , duke mos u marrë vlerën e shtuar pasurive të sajë natyrale.

Në një libër që kam lexuar të Presidentit amerikan Nikson, thotë shprehimisht se: një shtet pa naftë dhe pa krom nuk është shtet! Mendojmë se Albpetroli duhet të arrijë të bëjë pasurinë e naftës një pasuri publike! Mundësitë janë të plota.

