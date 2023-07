A po dëmton SHBA veten në Kosovë? Eksperti amerikan ka një përgjigje dhe një parashikim për atë që do ndodhë me Asocacionin

Eksperti i njohur amerikan i Ballkanit, bashkëpunëtori i gazetës DITA, Janusz Bugajski, shkruan në analizën e tij të fundit se SHBA-të po dëmtojnë veten dhe investimin e tyre në rajon me mënyrën si po sillen me Kosovën.

“Moska kërkon të diskreditojë SHBA-të dhe të ulë ndikimin e tyre në rajon”- shkruan Bugajski dhe shton:

“Në vend që t’i bëjnë presion Beogradit duke i vendosur sanksione të rënda diplomatike dhe ekonomike, për trazirat, të dërguarit e Perëndimit, kryesisht, kanë fajësuar qeverinë në Prishtinë. Ata nuk arrijnë të kuptojnë se të sulmosh Kosovën se ka zbatuar kushtetutën e vet në të gjithë territorin e saj i shërben dobësimit të shtetit dhe është në interes të Moskës, pasi kështu humbin rëndësinë vite e vite promovimi të demokracisë dhe të shtetndërtimit amerikan”.

Analisti gjeopolitik ka edhe një parashiki se çfarë do ndodhë nëse krijohet Asociacioni i Komunave Serbe:

“Presioni i diplomatëve perëndimorë ndaj Prishtinës për të krijuar një Asociacion të Komunave Serbe do të gërryejë më tej autoritetin e qeverisë dhe do të rrisë përfshirjen e Beogradit në përçarjen e institucioneve të Kosovës. Kjo do të hapë një tjetër shteg për Moskën në rajon, të ngjashëm me atë të entitetit të Republikes Serbe në Bosnje-Hercegovinë” – shkruan Bugajski në DITA.

Në foto: Bugajski dhe Yuri Kim gjatë një takimi në Tiranë. Analiza e plotë mund të lexohet duke klikuar KËTU