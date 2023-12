Airbnb do t’i paguajë Italisë 576 milionë euro për të zgjidhur mosmarrëveshjen tatimore

Airbnb ka rënë dakord t’i paguajë autoriteteve tatimore italiane 576 milion euro për të zgjidhur një mosmarrëveshje tatimore. Italia thotë se shuma lidhet me paratë që kompania kishte dështuar në mbledhjen e taksave mbi të ardhurat e njerëzve që jepnin me qira dhoma ose prona në faqen e gjigantit Airbnb me qira.

Pronarët në Itali u kërkohet të paguajnë një taksë prej 21% mbi të ardhurat e tyre. Muajin e kaluar, një gjykatës italian urdhëroi sekuestrimin e 779.5 milionë eurove nga selia evropiane e Airbnb në Irlandë për evazion fiskal për vitet tatimore 2017-21. Firma ka rënë dakord të paguajë rreth 1/4 e borxhit të mijëra pronarëve.

Italia, me pikat e nxehta turistike si Venecia, Firence dhe Roma, është një treg i rëndësishëm për firmën. Autoritetet italiane kanë nisur së fundmi hetime për praktikat tatimore të kompanive të mëdha si Airbnb.

Në vitin 2022, Airbnb, e cila operon në vend që nga viti 2008, sfidoi ligjin italian që kërkon që ofruesit e qirave afatshkurtra të mbajnë në burim 21% të të ardhurave nga qiraja nga pronarët dhe t’ia paguajnë atë autoriteteve tatimore.

Kompania argumentoi se ky ligj mbi tatimet binte ndesh me parimin e lirisë së BE-së për të ofruar shërbime në të gjithë bllokun 27-vendesh. Por Gjykata e Drejtësisë së BE-së vendosi që Airbnb duhet t’i bindet ligjit.

Në nëntor, prokurorët italianë thanë se kompania dështoi në mbledhjen e taksave nga qiradhënësit për afro 3.7 miliardë euro të ardhura nga qiraja. Airbnb thotë se shumica dërrmuese e pronarëve janë familje të zakonshme që kërkojnë të plotësojnë të ardhurat e tyre.

