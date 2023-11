Aksident me vdekje në aksin rrugor Qerret-Mali i Robit, humb jetën drejtuesi i ciklomotorit

Një aksident me pasojë vdekjen ka ndodhur mbrëmjen e sotme në aksin rrugor Qerret-Mali i Robit. Policia njofton se një makinë me drejtuese qytetaren me iniciale I.G. është përplasur me një ciklomotor me drejtues qytetarin me iniciale F.D., i cili për fat të keq, ka ndërruar jetë në vendin e ngjarjes.

Drejtuesja e makinës ndodhet në spital nën kujdesin e mjekëve jashtë rrezikut për jetën. Grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave dhe dokumentimin ligjor të shkakut të aksidentit.

p.c. / dita