FOTO: Aksident i trefishtë te kthesa e Rinasit, ndërron jetë drejtuesi i makinës me targa kosovare

Një aksident i rëndë ka ndodhur këtë mëngjes në te kthesa e Rinasit në drejtim të Fushë-Krujës rreth orës 07:20.

Automjeti tip “Benz” me targa kosovare me drejtues shtetasin A. B., 53 vjeç është përplasur me kamionin tip “Volvo”, me drejtues shtetasin A. R., 45 vjeç dhe automjetin tip “Skoda”, me drejtues shtetasin G. R., 32 vjeç.

Sipas informacioneve, “Benzi”-i është futur në parakalim sa kalon lapidarin në rrugën e vjetër dhe më pas është përplasur me dy mjetet e tjera.

Si pasojë e aksidentit ka ndërruar jetë shtetasi Gëzim Rizani dhe janë dëmtuar tre pasagjerët që ndodheshin me të, të cilët janë transportuar për në spital.

Një grup hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit të rëndë.

“Më datë 15.01.2024, rreth orës 07:20, te kthesa e Rinasit në drejtim të Fushë-Krujës, janë përplasur automjeti tip “Benz”, me drejtues shtetasin A. B., 53 vjeç, automjeti kamion “Volvo”, me drejtues shtetasin A. R., 45 vjeç, dhe automjeti tip “Skoda”, me drejtues shtetasin G. R., 32 vjeç.

Si pasojë e aksidentit ka ndërruar jetë shtetasi G. R., dhe janë dëmtuar 3 pasagjerët që ndodheshin me të, të cilët janë transportuar për në spital”, njoftoi Policia.

j.l./ dita