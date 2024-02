Aksident në Memaliaj, një grua humb jetën, plagosen dy të tjerë

Një grua ka humbur jetën, ndërsa dy persona të tjerë mbetën të plagosur si pasojë e një aksidenti të ndodhur pranë Qesaratit në Memaliaj.

Në aksident janë përfshira tre mjete. Ndëkohë dy personat e plagosur janë dërguar me urgjencë në spitalin e Gjirokastrës.

Dyshohet se shkak i aksidentit mendohet të ketë qenë parakalimi i gabuar i njërit prej mjeteve.

Njoftimi i Policisë:

Memaliaj/Informacion paraprak

Rreth orës 11:45, në aksin rrugor “Memaliaj-Krahës”, janë përplasur automjeti me drejtues shtetasin A. M. me automjetin me drejtues shtetasin L. M.. Nga përplasja janë dëmtuar 2 drejtuesit e automjeteve dhe 1 pasagjere ende e paidentifikuar. Si pasojë e dëmtimeve, shtetasja ka humbur jetën, ndërsa 2 drejtuesit e automjeteve janë në kujdesin e mjekëve.

Po punohet për identifikimin e shtetases që ka humbur jetën dhe për sqarimin e rrethanave të aksidentit.

j.l./ dita