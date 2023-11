Aksidenti i frikshëm pranë Kryeministrisë, lihet në burg 21-vjeçari që përplasi çiftin e të rinjve

Gjykata e Apelit ka lënë në fuqi masën e sigurisë arrest në burg për Jorgaq Thengjillin, 21 vjeçarin që ka aksidentuar me makinë dy të rinj në rrugën “Ismail Qemali” në Tiranë më 5 Nëntor.

I riu me shpejtësi, humbi drejtimin e makinës dhe u ngjit në trotuar duke përplasur çiftin e të rinjve që përfundoi në spital. Më herët Thengjilli rezulton i gjobitur 20 herë.

Njoftimi:

Referuar raportimeve të mëparshme në media, Gjykata e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm, informon sa më poshtë:

Më datë 05.11.2023, rreth orës 14:00 në rrugën “Ismail Qemali”, shtetasi me iniciale J. Th duke drejtuar automjetin, ka humbur kontrollin e tij, dyshohet se për shkak të shpejtësisë mbi normat e lejuara, ka aksidentuar shtetasen me iniciale D.K dhe shtetasin me iniciale K. D.

Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, ka zhvilluar gjykimin lidhur me vlerësimin e ligjshëm të ndalimit dhe caktimin e masës së sigurimit “arrest ne burg”, ndaj personit nën hetim shtetasit me iniciale J.Th, i dyshuar për kryerjen e veprës penale “Shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor”, të parashikuar nga neni 290/2 të Kodit Penal. Gjykata e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, me vendimin nr. 2598 Akti, datë 08.11.2023, ka vendosur: 1. Vleftesimin si të ligjshëm të arrestit në flagrancë të personit nën hetim J. Th. 2.Caktimin si masë sigurimi personal ndaj personit nën hetim J.Th, “arrest në burg”, të parashikuar nga neni 238 i K.Pr.Penale. Çështja në apel u shqyrtua mbi bazën e ankimit të bërë nga personi nën hetim me iniciale J. Th, i cili kërkoi ndryshimin pjesërisht të vendimit caktimin e një mase sigurimi më të butë si atë të “Arrestit ne shtëpi”, “Detyrimit për tu paraqitur në policinë gjyqësore” ose “Ndalimin e daljes jashtë shteti”. Në përfundim të gjykimit, sot më datë 21.11.2023, Gjykata e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm, e përbërë nga trupi gjykues me Gjyqtare znj. Irida Kacerja, vendosi: – Miratimin e vendimit nr. 2598 Akti, datë 08.11.2023 të Gjykatës së Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë.

