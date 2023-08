Aktori irlandez kap majat e Hollivudit, nga “Peaky Blinders” dhe “Oppenheimer”, tani i serviret dje “Harry Potter”!

Tashmë ai është aktori më me famë në botë. Ai shikim i ftohtë akull, sytë e thellë dhe qëndrimi stoik. Pas një prej premierave të vitit së bashku me ‘Barbie’, ‘Oppenheimer’, kemi mundur të verifikojmë një sekret të hapur, se Cillian Murphy nuk do të befasonte askënd me interpretimin e tij për J. Robert Oppenheimer dhe sesi babai i bombave atomike në Hiroshima dhe Nagasaki, duhej të përballej me vdekjen e njerëzve të pafajshëm në vitin 1945. Cillian Murphy dha një performancë të shkëlqyer dhe shifrat në veprën e Christopher Nolan-it e kanë treguar këtë.

Ne e njihnim tashmë Cillian Murphy nga seriali britaniko-irlandez ‘Peaky Blinders’ dhe se si ai i dha jetë kaq karakteristik Thomas Shelby. Aktori irlandez nuk i pëlqejnë shumë rrjetet sociale, në fakt ai zakonisht është i neveritshëm ndaj ngjarjeve të mëdha dhe gjithçkaje që lidhet me median, por në premierën e ‘Oppenheimer’ mund të shihnim një Cilian herët pak më të lirshëm se të tjerët.

E vërteta është se në rrjetet sociale po lindin ide mes fansave më të shumtë të ‘Harry Potter’ dhe për serialin e ri mbi të cilin po punon rrjeti HBO. Ishte një vepër e J. K. Rowling që u çua në kinema, por jo në ekranin e madh, është “Harry Potter and the Cursed Child”. Më fanatikët kanë dashur të imagjinojnë se kush mund të përshtatet në rolet e magjistarëve dhe ka dalë emri dhe fytyra e protagonistit të një prej veprave të vitit.

Cillian Murphy është aktualisht 47 vjeç dhe Harry në shfaqje është 40, kështu që edhe nëse ka një diferencë shtatëvjeçare, ai mund t’i përshtatet rolit. Do të kishte vetëm një pengesë që krevat fëmijësh ‘Potterheads’ nuk do ta anashkalonte dhe kjo do të ishte ngjyra e syve të Harrit.

Pamja e Daniel Radcliffe është shumë karakteristike dhe sytë e tij të gjelbër janë shumë të ngjashëm me ata të nënës së tij Lily. Edhe pse gjatë tetë filmave artistikë të sagës ai u shfaq në ekran me sy blu. Nuk ka problem për këtë, pasi lentet me ngjyra mund të rregullojnë këtë përplasje të vogël në një performancë të ardhshme të Cillian Murphy.