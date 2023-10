Apeli i CEO së Airbnb: Ulni çmimet! Objektivi, konkurrencë më e fortë me hotelet

Drejtori Ekzekutiv i Airbnb, Brian Chesky u ka bërë thirrje pronarëve të banesave që të ulin çmimet për strehimin me qira afatshkurtër, duke argumentuar se ky është avantazhi i tyre konkurrues. Sipas tij, objektivi është që çmimet të lëvizin dhe të jenë më konkurrues me hotelet, pasi kjo është shumë e rëndësishme veçanërisht në tregjet ku industria e hotelerisë është shumë e fortë.

Chesky po përpiqet të bindë disa pronarë banesash që operojnë në këtë sektor që të zvogëlojnë fitimet e tyre në mënyrë që të forcojnë avantazhin konkurrues të platformës në tërësi. Ai madje pohoi se kur ata japin oferta më të mira, priren të fitojnë më shumë para. Natyrisht, ai theksoi se çmimet e hoteleve janë rritur me 10% vitin e fundit, ndërsa çmimet për akomodimin me një dhomë në Airbnb kanë rënë me 1% në të njëjtën periudhë.

Një zgjidhje që ai sugjeroi për pritësir ishte krahasimi i çmimeve me akomodimet dhe hotelet e tjera në zonën e tyre. Chesky sqaroi se sektori ofron mjete për pritësit që të krahasojnë çmimet e pronave të tyre me të tjerët në lagjet e tyre dhe ndërsa nuk ka ende një mjet krahasimi hotelesh, ata inkurajohen që të shohin çmimet e hoteleve në zonën e tyre, vetëm për të kuptuar çfarë po ndodh dhe ofertat që udhëtarët marrin në platforma të tjera.

Ai theksoi se sektori i Airbnb ka nevojë për rregulla, duke iu referuar ndër të tjera çmimeve, fshehjes së çmimit total të akomodimeve të ofruara, si dhe akomodimeve të rreme që ekzistojnë në platformë.

Deklaratat e Chesky vijnë pas një viti performancë ‘të përzier’ për Airbnb. Edhe pse viti 2022 ishte viti i parë i përfitimit për kompaninë, kishte shqetësime se fundi i epokës së qirave afatshkurtra po afrohej, pasi mikpritësit u ankuan për rezervime të reduktuara, konkurrencë të fortë dhe tkurrje të të ardhurave. Kjo është pjesërisht për shkak të rritjes së akomodimit në dispozicion pas heqjes së masave shëndetësore, kur pati një kërkesë shpërthyese për udhëtime.

Ky dhe viti i ardhshëm mund të jenë edhe më konkurrues për nikoqirët. Parashikimet tregojnë se zënia me qira afatshkurtër do të jetë më e ulët këtë vit se në 2022. Gjithashtu pritet që oferta të tejkalojë kërkesën, me numrin e akomodimeve që do të rritet me 9% në bazë vjetore në vitin 2023