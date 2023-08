Arsenali pa shkëlqim, por ia del të marrë fitoren e dytë me një penallti polemizuese

Arsenali vuan shumë, por ia del të marrë fitoren e dytë radhazi në Premier League. “Topçinjtë” mposhtë me rezultat minimal Crystal Palace në derbin londinez fal një penalltie të shndërruar në gol nga Martin Odegaard në pjesën e dytë.

Në fakt, sfida u kushtëzua nga dalja nga loja me karton të kuq e Tomiyasu në minutën e 67-të, megjithatë skuadra e Mikel Artetas ia doli ta ruante epërsinë minimale, duke festuar në fund tri pikët e radhës, që e mbajnë në krye të klasifikimit me pikë të plota me Brightonin dhe Arsenalin.

Mbyllet me rrjeta të papkrekura pjesa e parë, me Arsenalin që iu afrua dy herë golit me Nketiah, i cili në një rast goditi shtyllën e në tjetrin goditi mbi traversë. Gjithashtu një godije e Odegaard shkaktoi drithërima, por reagoi ne pozicion portieri.