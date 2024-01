Arsyeja do t’ju habisë: 11 zyrtarë të ASHK Lezhë pezullohen me vendim gjykate (a je pronar kur blen një send të vjedhur?)

Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshëm Lezhë, me Vendimin penal Nr.41 datë 26.01.2024 vendosi caktimin e masës së sigurimit personal “Pezullimin e ushtrimit të një detyre a shërbimi publik” për 11 zyrtarë të ASHK Lezhë.

Prej më shumë se një viti këta zyrtarë nuk kanë pranuar të ekzekutojnë një vendim të Gjykatës së Apelit Shkoder (vendimin Nr.222 datë 28.10.2022 ) për asgjësimin e praktikave të regjistrimeve të paligjshme të disa pasurive në bregdet tek vendi i quajtur Rana e Hedhun.

Kërkesa për ndjekjen penale të këtyre punonjësve të administratës shtetërore për “shpërdorim detyre ” iu paraqit Gjykatës nga Prokuroria Lezhë.

Kjo prokurori, me shkresën Nr.273/13 datë 08.11.2022 i kishte kërkuar ASHK Lezhë ekzekutimin e vendimit të sipërpërmendur lidhur me asgjësimin e praktikave të paligjshme të regjistrimeve të pronave, për të cilat gjykatat e dy shkallëve gjetën fajtorë dhe dënuan me burgim disa zyrtarë të Bashkisë dhe Qarkut Lezhë si dhe disa qytetarë të tjerë të përfshirë në skemën kriminale të tjetërsimit të pronave.

Zyra Vendore e ASHK Lezhë, me shkresën Nr. 6339 datë 28.12.2022 i ka kërkuar prokurorisë Lezhë “Orientime mbi mënyrën e ekzekutimit të vendimit Nr. 222. datë 28.10.2022”.

Nga ana e vet, prokuroria Lezhë, me shkresën Nr. 27/1 datë 25.01.2023 e ka orientuar dhe i ka kërkuar ZV të ASHK Lezhë, “të bëjë asgjësimin e të gjitha praktikave të regjistrimeve të bëra mbi pasuritë shtet, të cilat ishin vënë në sekuestro preventive me vendim të Gjykatës Lezhë qysh në vitin 2017, deri në kthimin e tyre në gjendjen e mëparshme juridike “pronë shtet”.

Megjithatë, punonjësit e kësaj zyre e kanë zvarritur ekzekutimin e vendimit me pretekstin se vendimi gjyqësor nuk shprehej qartë nëse duheshin kthyer në “pronë shtet” pasuritë objekt gjykimi, pasi ato sot figurojnë në emër të “blerësve” të tyre nga tjetërsuesit, megjithëse Kodi Civil (neni 166) përcakton qartë se “fituesi i një sendi, qoftë edhe në mirëbesim, nuk bëhet pronar i sendit kur ky është i vjedhur”.

Madje, edhe Kolegjet e Bashkuara të Gjykatës së Lartë, me vendimin e tyre Nr.1, datë 06.01.2009 e kishin përcaktuar qartë se “thelbi i fitimit të së drejtës së pronësisë me titull të prejardhur qëndron në faktin që pronari i ri e fiton të drejtën e pronësisë mbi sendin vetëm në qoftë se tjetërsuesi është pronar i tij. Vlen parimi antik sipas të cilit askush nuk mund t’iu transferojë të tjerëve më shumë të drejta sa ka ai vetë”.

Mbetet e çuditshme dhe enigmatike se përse, edhe pas ankesës së palës së interesuar drejtuar znj. Dallëndyshe Bici (Drejtoreshë e Përgjithëshme e ASHK-së) qysh në qershor 2023, asgjë nuk kishte ndryshuar dhe, madje, ankuesit nuk kishin marrë as përgjigje për ankesen e bërë.

Është e kuptueshme se, sikur Drejtoresha e Përgjithëshme të kishte marrë në konsideratë ankesën drejtuar asaj dhe të kishte urdhëruar vartësit e vet në ZV të ASHK-së Lezhë të plotësonin kërkesën e prokurorisë, edhe shkeljet e ligjit do të ishin ndrequr, të drejtat e qytetarëve të dëmtuar do të ishin rivendosur dhe punonjësit e ASHK-së nuk do të ndiqeshin penalisht.

Me sa duket, është në mentalitetin e një pjese të administratës shtetërore të mos përfillë vendimet gjyqësore, megjithëse Neni 142 i Kushtetutës së RSH thotë se: “organet e Shtetit janë të detyruara të ekzekutojnë vendimet gjyqësore”.

