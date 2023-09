Asnjë banor i lënduar, reagon Veliaj: Mirënjohje zjarrfikësve dhe policisë, hetim për burimin e zjarrit, grant ndihmash për çdo familje!

Kreu i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj u ka shprehur mirënjohje strukturave në varësi të këtij institucioni për reagimin e shpejtë pas zjarrit të rënë sot në një pallat banimi në Tiranë.

Fal këtij reagimi, nuk pati asnjë viktimë.

“Mirenjohje skuadrave zjarrfikese, emergjencave & policise per reagimin e shpejte per te shpetuar njerezit – jeta eshte me e rendesishme se gjithçka – dhe shuar zjarrin ne Nj. 7, Tirane!

I kam kerkuar ekipit te nise menjehere hetimin mbi burimin e zjarrit! Momentalisht po behet kqyrja e cdo hapesire e pajisjeve ne godine!

Si gjithnje, BT do ndihmoje me grant per cdo familje qe ka demtime orendi dhe elektroshtepiake! Operacioni vijon…” – shkruan Veliaj.

n.s. / dita