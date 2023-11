“Ata nuk janë refugjatët tanë, janë tuajt dhe të Europës”, marrëveshja Rama-Meloni, media italiane reportazh në Gjadër

“PiazzaPulita‘ ka realizuar një reportazh në Gjadër të Lezhës, aty ku pritet që të strehoen emigrantët që do vijnë nga Italia në vendin tonë.

Emisioni italian, ka në fokus atë që mendojnë qytetarët e Lezhës, kryebashkiakët, politikanët shqiptarë, sipërmarrësit italianë që jetojnë prej vitesh në vendin tonë. Sara Giudice po ashtu ka intervistuar edhe kryedemokratin Sali Berisha.

Salvador Kaçaj, ish-kryetari i komunës së Shëngjinit, ka dhënë komentin e tij për këtë marrëveshje:

“Këtë vit kemi pasur një boom turistësh. Ne nuk jemi budallenj, vizita e Melonit nuk ishte më kot këtë vit…Ejani t’ju tregoj se ku do qëndrojnë emigrantët që do vijnë në vendin tonë. Ata nuk janë refugjatët tanë, janë tuajt dhe të Europës. Këtu punojnë peshkatarët tanë, do ishte një katastrofë për ne. Duan vetëm të largojnë mbeturinat nga vendi i tyre. Ne nuk do ta pranojmë kurrë”