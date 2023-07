Balluku në OKB: Në 2030 Shqipëria synon të jetë shembull për energjinë e rinovueshme në Europë

Zëvendëskryeministrja, njëherësh Ministre e Infrastrukturës dhe Energjisë, Belinda Balluku ndodhet në Nju York ku po merr pjesë në takimin e nivelit të lartë politik në Kombet e Bashkuara me fokus objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm.

Balluku në fjalën e saj është shprehur se në këtë takim fokusi ka qenë te samiti që do të zhvillohet në shtator dhe te objektivat për energjinë e rinovueshme të vitit 2030.

Sipas ministres e rëndësishme është që qeveria shqiptare ka punuar shumë në këtë drejtim dhe në vitin 2030 synon që vendi ynë të jetë një vend për tu marrë shembull sa i përket energjisë së rinovueshme jo vetëm në Ballkan por edhe në Evropë.

“Jam në selinë e Kombeve të Bashkuara ku është zhvilluar takimi i nivelit të lartë politik përsa i përket objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm. Një takim që parapërgatit atë që do të ndodhe në samitin e shtatorit që të gjithë vendet do të ulen për të folur për një udhërrëfyes që do të shërbejë për të ardhmen dhe targetet e vendosura në agjendën e vitit 2030. Qeveria shqiptare dhe parlamenti kanë folur shumë në lidhje me këtë agjendë dhe janë fokusuar në këtë target ku ne kemi përdorur 42% të energjisë së rinovueshmne dhe për vitin 2030 ne kemi vendosur që ky target të jetë 54 % duke e bërë vendin tonë një shembull për t’u marrë jo vetëm për Ballkanin por edhe në Evropë”, ka thënë Balluku.

