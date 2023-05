Barcelona i bën presion Messit: Përgjigjen e ka vetëm ai!

Emri i Lionel Andrés Messit vazhdon të tingëllojë në çdo cep të “Camp Nou Spotify”. Të gjithë presin një rezultat të shpejtë dhe të favorshëm për rikthimin e plasaritjes nga Rosario te Barça. Dhe në këtë kontekst të vendimit të argjentinasit, të kohës dhe të shumë informacioneve që vijnë nga të gjitha anët, disa përfaqësues të klubit të Barcelonës i janë referuar Leos në premierën e “Culer de L’any Gala”.

Jordi Cruyff, ende drejtori sportiv i klubit, komento: “Përgjigjja është e Leos. Do të varet nga loja e ndershme dhe ai, por mendoj se sot varet nga ai. Fair play dhe ai. Ai po luan me ekipin e tij, i ka mbetur një ndeshje e ligës dhe ne nuk do të flasim për të ardhmen e saj. Ai e ka përgjigjen, kontrata e tij po përfundon, me siguri shumë skuadra e duan dhe përgjigja është e tij. Nëse klubi përpiqet, është sepse mundet. Tani varet nga ai, kur një lojtar i mbaron kontratën gjithçka varet nga ai”.

Nga ana e tij, Enric Masip, anëtar i sekretariatit teknik, komentoi se “ne jemi në pritje të një çështjeje të rëndësishme siç është “fair play” dhe kur të kemi një përgjigje mund të bëhet. Barça duhet të shikojë situatën e saj. Ne jemi gjithmonë optimistë, por duhet të kuptosh lojën e ndershme dhe të presësh. Nuk mendoj se ka ndonjë ndikim ajo që ndodhi dy vite më parë, mendoj se situata mes tij dhe presidentit është rregulluar”, tha ai. Zërat e fundit flasin për dyfishim kongtrate dhe oferte nga Al HIlal në Arabi, me një shifër marramendëse të 1,2 mld eurove në dy sezone!